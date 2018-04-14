Лондон, 14 апреля, 2018, 16:24 — ИА Регнум. 14 апреля на стадионе «Сент-Мэрис» был разыгран матч в рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги 2017/18 между командами «Саутгемптон» и «Челси». Матч завершился волевой победой «пенсионеров» со счетом 3:2.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 21-й минуте вингер сборной Сербии Душан Тадич открыл счет, замкнув прострел Райана Бертранда — 1:0. На 60-й минуте польский защитник Ян Беднарек удвоил преимущество в счете — 2:0. В роли ассистента выступил Джеймс Уорд-Прауз. Через 10 минут таргетман сборной Франции Оливье Жиру сократил отставание в счете, замкнув прострел Маркоса Алонсо с левого фланга — 2:1. На 75-й минуте Эден Азар сравнял счет — 2:2. Ассист на свой счет записал Виллиан. Через 4 минуты Жиру оформил дубль и перевернул игру в пользу «пенсионеров» — 2:3.

Статистика матча («Саутгемптон"/"Челси»)

Удары 7/11

Удары в створ 5/5

Владение 40%/60%

Фолы 13/13

Набрав 60 очков «Челси» укрепился на 5-й строчке. «Саутгемптон» с 28-ю баллами остался в «зоне вылета».

Составы на матч:

«Саутгемптон»: МакКарти, Есида, Худт, Беднарек, Соареш, Тадич, Ромеу, Уорд-Прауз, Бертранд, Хейбьерг, Лонг.

«Челси»: Куртуа, Кэхилл, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо, Фабрегас, Канте, Азар, Заппакоста, Виллиан, Мората.

Главный арбитр матча: Майк Дин.

Предупреждения: Хейбьерг — 43, Уорд-Прауз — 44, Азар — 64, Бертранд — 65, Ромеу — 78, Лонг — 81, Виллиан — 82, Кэхилл — 90+4.

Голы: Тадич 21 — 1:0, Беднарек 60 — 2:0, Жиру 70 — 2:1, Азар 75 — 2:2, Жиру 79 — 2:3.