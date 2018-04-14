Липецк, 14 апреля, 2018, 16:02 — ИА Регнум. В Липецкой области потерпел крушение легкомоторный самолет Zlin 142. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Marek Ślusarczyk (Tupungato) Лекгомоторный самолёт Zlin-142

ЧП произошло в субботу, 14 апреля, в Усманском районе.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о падении легкомоторного самолета Zlin 142 близ населенного пункта Шаршки (…), — говорится в сообщении. — В результате крушения самолета пострадало 2 человека».

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

Причины ЧП пока неизвестны.

Читайте также: В Воронежской области потерпел крушение самолет Як-130

А также: Самолет ВВС Греции разбился в Эгейском море