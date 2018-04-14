В Липецкой области упал легкомоторный самолет
Липецк, 14 апреля, 2018, 16:02 — ИА Регнум. В Липецкой области потерпел крушение легкомоторный самолет Zlin 142. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.
Marek Ślusarczyk (Tupungato)
Лекгомоторный самолёт Zlin-142
ЧП произошло в субботу, 14 апреля, в Усманском районе.
«В оперативно-дежурную смену ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о падении легкомоторного самолета Zlin 142 близ населенного пункта Шаршки (…), — говорится в сообщении. — В результате крушения самолета пострадало 2 человека».
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.
Причины ЧП пока неизвестны.
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