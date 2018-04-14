Москва, 14 апреля, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский провел аналогии между президентом США Дональдом Трампом и Адольфом Гитлером.

Phillip Maiwald (Nikopol) Рисунок на ограде бывшего посольства США в Тегеране

Президент США Дональд Трамп заявил о начале операции против Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку со стороны режима президента Башара Асада в пригороде Дамаска. К американским силам присоединились Великобритания, Франция в операции не участвовала, сообщили в Генштабе России.

«Время начала атаки по московскому времени показало всему человечеству кто сегодня выполняет роль Гитлера. Дурная слава Чингисхана, Тамерлана, Наполеона не дает покоя известным персонажам из страны на три буквы», — отметил Жириновский.

Никакие нормы международного права, Устав ООН, устав НАТО не действуют, констатировал депутат Госдумы, «достаточно воли одного диктатора, под названием президент США, и сателлитов, которые быстренько протявкали о своем согласии — Британия и ряд других мелких стран».

«Международные варвары продолжают издеваться над целым субконтинентом. В дыму и огне весь Ближний Восток. Страдают целые народы — арабы, курды, армяне, персы, турки и все остальные», — указал он.

«Своими действиями американцы делают весь мир беднее. Средства, которые могли бы пойти на улучшение здравоохранения и быть частью благополучия народов мира, идут на бомбы и снаряды. Поэтому в том, что есть где-то нищие, бездомные, безработные виноваты США, НАТО, Евросоюз. В целом Запад виновен во всех бедах планеты Земля», — заявил Жириновский.