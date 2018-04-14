Красноярск, 14 апреля, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Транспортная система России работает на пределе своих пропускных возможностей, и ей необходимо качественное развитие. Об этом на пленарном заседании Красноярского экономического форума, заявил министр транспорта России Максим Соколов, сообщило Portnews.

Neu-Zwei Поезд

Объем инвестиций в отрасль на сегодня составляет почти 2 трлн рублей в год — это чуть более процента от ВВП страны, и данный показатель выглядит неубедительно, отметил министр. По его словам, необходимо довести объём до 2,5% к 2024 году, к 2035 году — до 3,5%. Предполагается, что такое решение позволит повысить экспортный потенциал Транссиба и БАМа.

Кроме того, в рамках федеральных программ планируется ускорить минимальное прохождение контейнерными поездами пути от западных до восточных границ России до недели.

Что касается отдельно Красноярского края, регион имеет большое значение в формировании железнодорожной и портовой инфраструктуры, отметил Соколов. В течение нескольких лет планируется повысить объем грузоперевозок по Севморпути до 80 млн тонн в год (в настоящее время этот показатель составляет 10 млн тонн).

Как в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию заявил Президент России Владимир Путин, к 2025 грузопоток Северного морского пути (СМП) возрастет в десять раз до 80 млн тонн. Президент отметил, что именно Севморпуть станет ключом к развитию русской Арктики и регионов Дальнего Востока.

«Наша задача сделать его (Северный морской путь — прим. ИА REGNUM ) по-настоящему глобальной конкурентной транзитной артерией, — заявил Путин. — Мы нарастим (грузопоток — прим. ИА REGNUM ) и выйдем на новые рубежи, здесь нет никаких сомнений».

Напомним, грузооборот морских портов Арктического бассейна по итогам 2017 года вырос на 49,1%, что составило 74,20 млн тонн. Абсолютным лидером России по росту грузооборота стал порт Сабетта — объём перевалки за 2017 год вырос на 280,7% по отношению к 2016 году (с 2,85 млн тонн до 7,9 млн тонн). Такие показатели обусловлены увеличением объёмов внутренних перевозок, в частности, транспортировкой полезных ископаемых, добытых на арктической территории.