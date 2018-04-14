Дамаск, 14 апреля, 2018, 15:50 — ИА Регнум. В 4 часа утра по московскому времени США начали наносить ракетные удары по Сирии в ответ на предполагаемое применение химического оружия в сирийском городе Дума в прошлую субботу. Уже через 60 минут министр обороны США Джеймс Мэттис и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд объявили о прекращении атаки, сообщает немецкое онлайн-издание Der Spiegel.

U.S. Department of Defense Пуск крылатой ракеты

По словам Пентагона, целями ударов стали три объекта, связанные с хиоружием: центр химических исследований под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия к западу от города Хомс и командный пункт, расположенный также неподалеку от склада. По целям было выпущено от 100 до 120 крылатых ракет.

Это уже второй ракетный удар США по сирийским войскам за прошедший год. 7 апреля 2017 года Соединенные Штаты выпустили порядка 60 крылатых ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе Эш-Шайрат в ответ на атаку химическими отравляющими веществами в сирийском городе Хан-Шейхун.

Однако в текущем положении вещей есть ряд принципиальных отличий. Во-первых, в этот раз Вашингтон выступает не в одиночку, а вместе с Великобританией и Францией. В связи с чем официальные сирийские СМИ заявляют сразу о трехсторонней агрессии, сравнивая сложившуюся ситуацию с Суэцким кризисом 1956 года, когда Англия, Франция и Израиль вели борьбу против египетского лидера Гамаля Абделя Насера.

Во-вторых, Россия не была должным образом проинформирована о предстоящей атаке. И хотя Пентагон координировал блокировку сирийского воздушного пространства с российскими военными по каналу связи, точные координаты предполагаемых целей Вашингтоном указаны не были. Год назад Соединенные Штаты дали России несколько часов, чтобы вывести своих солдат в безопасное место.

Ну и в-третьих, в этот раз атаки под руководством США были направлены на несколько целей одновременно и, как ожидается, должны оказать долгосрочный эффект.

Однако действительно ли это настолько эффективная стратегия, как полагают в Вашингтоне? Вопрос возникает даже с практической точки зрения: Трамп возложил ответственность за предполагаемую химическую атаку на режим Асада в своем Twitter еще в прошлое воскресенье. Дамаск вполне мог подготовиться к предстоящим ответным ударам — у сирийских военных было шесть дней, чтобы очистить важные объекты и, вероятно, доставить химическое оружие в безопасные и засекреченные места. Кроме того, неясно, существуют ли лаборатории, о которых США попросту не знают. Напомним, что к 2014 году ОЗХО подтвердила, что свыше 90% химического оружия Сирии уничтожено или вывезено за пределы страны.

Дамаск, Москва и Тегеран придерживаются согласованной долгосрочной стратегии, планомерно защищая законный сирийский режим. В случае с Трампом все может коренным образом измениться с очередным твитом, пишет Der Spiegel.

Даже уже после нанесения авиаударов по Сирии в ночь на субботу, 14 апреля, стратегия Вашингтона и его союзников в Сирии остается неясной. Тереза Мэй заявляет, что речь о свержении режима не идет. Но, тем не менее, «Асад — монстр», подчеркивает Дональд Трамп, заявляя, что США готовы к длительной военной кампании против его режима. И тут же министр обороны США Джеймс Мэттис говорит, что «это была разовая атака».

Вашингтон также заявляет, что около 2000 американских солдат, дислоцированных в Сирии, призваны уничтожить остатки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не позволить Ирану извлечь из этого выгоду, сказал Трамп в своем выступлении, подчеркнув при этом, что военное присутствие США не направлено против Асада. Однако каким образом 2000 американских солдат должны выполнить эту задачу, учитывая, что в стране также находятся десятки тысяч иранских солдат и офицеров милиции, — остается неясным, как и многое другое.