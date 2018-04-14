Москва, 14 апреля, 2018, 15:50 — ИА Регнум. 14 апреля на стадионе «Арена Химки» был разыгран матч в рамках 26-го тура Российской футбольной Премьер-лиги между командами «Динамо» и «Локомотив». Матч завершился крупной победой «железнодорожников» со счетом 4:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

В дебюте матча центральный полузащитник сборной России Антон Миранчук открыл счет ударом со штрафного в левый нижний угол — 0:1. В конце тайма перуанский фланговый нападающий Джефферсон Фарфан удвоил преимущество в счете ударом со штрафного в правую «девятку» — 0:2. На 58-й минуте опорный полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов довел счет до разгромного — 0:3. Через 14 минут Антон Миранчук оформил дубль — 0:4. В роли ассистента выступил Фарфан.

Статистика матча («Динамо"/"Локомотив»)

Удары 5/8

Удары в створ 3/5

Владение 57%/43%

Фолы 11/16

Набрав 55 очков «Локомотив» оторвался от ближайшего преследователя на 5 очков. «Динамо» с 30-ю баллами остался на 12-й строчке.

Составы на матч:

«Динамо»: Шунин, Рыков, Черных, Козлов, Шунич, Панченко, Цаллагов, Соу, Рауш, Ташаев, Луценко.

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Игнатьев, Рыбус, Кверквелия, Фарфан, Тарасов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Денисов, Эдер.

Главный арбитр матча: Алексей Еськов.

Предупреждения: Денисов — 30, Рыков — 41, Шунич — 57, Фарфан — 57, Рыбус — 67, Чорлука — 69, Рауш — 76.

Голы: Ан. Миранчук 3 — 0:1, Фарфан 42 — 0:2, Тарасов 58 — 0:3, Ан. Миранчук 72 — 0:4.