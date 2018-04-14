Мадрид, 14 апреля, 2018, 15:48 — ИА Регнум. 14 апреля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран матч в рамках 32-го тура Испанской Примеры 2017/18 между командами «Севилья» и «Виляьрреал». Матч завершился результативной ничьей 2:2.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

На 36-й минуте 22-летний испанский форвард Даниэль Раба открыл счет, замкнув навес Саму Кастильехо — 0:1. На экваторе второго тайма форвард сборной Колумбии Карлос Бакка удвоил преимущество в счете — 0:2. В роли ассистента выступил Даниэль Раба. Через 11 минут Нолито сократил разрыв в счете, замкнув передачу Клемана Лангле — 1:2. На 82-й минуте французский опорный полузащитник Стивен Н’Зонзи сравнял счет — 2:2.

Статистика матча («Севилья"/"Вильярреал»)

Удары 12/7

Удары в створ 5/6

Владение 55%/45%

Фолы 10/18

Набрав 48 очков «Вильярреал» укрепился на 6-й строчке. «Севилья» идет позицией ниже с 47-ю баллами.

Составы на матч:

«Севилья»: Сория, Лангле, Навас, Эскудеро, Меркадо, Банега, Н’Зонзи, Васкес, Сарабия, Рамирес, Мурьель.

«Вильярреал»: Асенхо, Марио, Руис, Коста, Рукавина, Черышев, Кастильехо, Тригерос, Эрнандес, Раба, Бакка.

Главный арбитр матча: Пабло Гонсалез Фуэртес.

Предупреждения: Черышев — 22, Банега — 37, Сарабия — 51, Коста — 55, Бен-Йеддер — 62, Эскудеро — 87.

Удаления: Бен-Йеддер — 62, Коста — 77.

Незабитые пенальти: Нолито — 78.

Голы: Раба 36 — 0:1, Бакка 68 — 0:2, Нолито 79 — 1:2, Н’Зонзи 82 — 2:2.