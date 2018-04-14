Калининград, 14 апреля, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Идея создать специальный административный район (САР) в Калининграде — «с бородой», но к ней вернулись, «когда запахло жареным». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук Виталий Жданов, комментируя планы учредить САР на калининградском острове Октябрьский, где построен стадион к ЧМ-2018.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининградская область

Напомним, на минувшей неделе СМИ сообщили о законопроекте о двух САР, которые предполагается разместить на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде. Речь идет о замещении стандартных офшоров, используемых сегодня российским бизнесом, в том числе для регистрации кораблей и самолетов.

«Давно пора использовать финансовые технологии САР, тем более, что уже сформирована идеология блокчейна, существенно снижающая риски недобросовестного ведения дел, — продолжил экс-руководитель Главного управления экономического развития администрации Калининградской области Виталий Жданов. — Очевидно, что неразвитость финансовых технологий в России затрудняет развитие бизнеса».

Экономист привел пример такой неразвитости:

«Пятнадцать лет назад тогдашним губернатором Владимиром Егоровым в рамках новой редакции Федерального закона о Калининградской ОЭЗ выдвигалась идея создать в Калининграде Второй морской регистр, чтобы не искали российские судовладельцы «удобный флаг». Идею два года жевали, потом замяли. А теперь, когда запахло жареным, вытащили. Но время ушло. А деньги? Деньги ушли в чужие юрисдикции».

Жданов полагает, что частные инициативы российских капиталистов по внедрению западных финансовых технологий отдаляют их от России.

«В российском Министерстве финансов до сих пор передовыми считаются технологии 19-го века: собрать в кубышку, тратить не торопясь и только в соответствии с указаниями государя. Этим снимаются все риски. Поэтому российские развивающиеся компании, использующие передовые западные инструменты — офшоры, другие государственные юрисдикции и прочее, тем самым отдаляются от России, попадая в чужую юрисдикцию, контроль и зависимость», — считает Жданов.

ИА REGNUM дополняет, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил журналистам, что САР в Калининграде будет находиться вне юрисдикции региональных властей.