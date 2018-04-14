Анкара, 14 апреля, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, в ходе которого обсудил ситуацию, сложившуюся после вероломных ракетных ударов Запада по Сирии. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу президента Турции.

En.kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

Напомним, ранее сегодня вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли мощный ракетный удар по целям на территории Сирийской Арабской Республики. Были выпущены 103 крылатые ракеты и ракеты класса «воздух-земля» по ряду целей в Сирии.

Сирийские системы ПВО в ходе противовоздушного боя смогли сбить 71 ракету.

В ходе разговора Мэй проинформировала Эрдогана о той военной операции, которую ключевые западные страны провели в Сирии.

Эрдоган в свою очередь подчеркнул необходимость предотвращения дальнейшей конфронтации в регионе. Стоит отметить, что западные страны пока не высказали четкой позиции по поводу возможного продолжения ударов по Сирии. Американские военные заявили, что их удар якобы лишил Сирию потенциала для разработки химического оружия, которое на самом деле Сирия давно уже не разрабатывает, о новых ударах они не сообщали.

Британский МИД заявил о пропорциональном применении силы в Сирии. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сегодняшние удары — это только начало.

Также в ходе разговора Эрдоган напомнил Мэй, что Турция «с самого начала открыто осуждала применение химического оружия в Сирии».

Кроме того, президент Турции посчитал нужным подчеркнуть, что единственным путём установления долгосрочного мира и стабильности в Сирии является политическое урегулирование конфликта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Турции заявил, что Анкара привествует варварский ракетный удар Запада по Сирии.