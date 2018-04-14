Супруга новгородского губернатора заработала в 4 раза больше мужа
Великий Новгород, 14 апреля, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в 2017 году заработал 12,1 млн рублей, его супруга отчиталась о доходе в 49,2 млн рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такие сведения опубликованы на официальном сайте регионального правительства.
При этом уточняется, что из общей суммы годового дохода Никитина лишь 2,1 млн рублей получены им за период нахождения в должности врио главы региона и губернатора Новгородской области, остальной доход получен «по предыдущему месту работы, от вкладов в банках и кредитных организациях, от педагогической и научной деятельности».
В собственности Никитина — ½ доли в земельном участке площадью 28,4 тыс. кв м, ½ доли жилого дома (101,8 кв м), две квартиры (площадью 38,2 кв м и 43,6 кв м), в совместной долевой собственности с супругой — ещё одна квартира площадью 164,8 кв м., а также два машиноместа и по ½ доли в небольших постройках — бане и хозблоке.
Из транспортных средств губернатор Новгородской области Андрей Никитин задекларировал легковой автомобиль Land Cruiser 200, два мотоцикла — BMW K1600 GTL и Harley Davidson FLSTFB103, а также бортовой прицеп. Отметим, что на одном из своих мотоциклов глава региона сегодня, 14 апреля, «открыл сезон», о чём сообщил подписчикам в социальных сетях.
Его супруга владеет автомобилем BMW 335I X-DRIVE. Она задекларировала доход на сумму 49,2 млн рублей, при этом поясняется, что «доход в 2017 году получен от деятельности в качестве индивидуального предпринимателя на территории г. Москвы в 2016 году».
Напомним, в 2016 году Никитин заработал 44,7 млн рублей, его супруга — 1,2 млн рублей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андрей Никитин был назначен врио губернатора Новгородской области 13 февраля 2017 года, до этого он занимал пост руководителя «Агентства стратегических инициатив» (АСИ).