Великий Новгород, 14 апреля, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в 2017 году заработал 12,1 млн рублей, его супруга отчиталась о доходе в 49,2 млн рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такие сведения опубликованы на официальном сайте регионального правительства.

Фото со страницы Никитина в Facebook: facebook.com/nikitin.steklonit Губернатор Новгородской области Андрей Никитин

При этом уточняется, что из общей суммы годового дохода Никитина лишь 2,1 млн рублей получены им за период нахождения в должности врио главы региона и губернатора Новгородской области, остальной доход получен «по предыдущему месту работы, от вкладов в банках и кредитных организациях, от педагогической и научной деятельности».

В собственности Никитина — ½ доли в земельном участке площадью 28,4 тыс. кв м, ½ доли жилого дома (101,8 кв м), две квартиры (площадью 38,2 кв м и 43,6 кв м), в совместной долевой собственности с супругой — ещё одна квартира площадью 164,8 кв м., а также два машиноместа и по ½ доли в небольших постройках — бане и хозблоке.

Из транспортных средств губернатор Новгородской области Андрей Никитин задекларировал легковой автомобиль Land Cruiser 200, два мотоцикла — BMW K1600 GTL и Harley Davidson FLSTFB103, а также бортовой прицеп. Отметим, что на одном из своих мотоциклов глава региона сегодня, 14 апреля, «открыл сезон», о чём сообщил подписчикам в социальных сетях.

Его супруга владеет автомобилем BMW 335I X-DRIVE. Она задекларировала доход на сумму 49,2 млн рублей, при этом поясняется, что «доход в 2017 году получен от деятельности в качестве индивидуального предпринимателя на территории г. Москвы в 2016 году».

Напомним, в 2016 году Никитин заработал 44,7 млн рублей, его супруга — 1,2 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андрей Никитин был назначен врио губернатора Новгородской области 13 февраля 2017 года, до этого он занимал пост руководителя «Агентства стратегических инициатив» (АСИ).