Ереван, 14 апреля, 2018, 15:25 — ИА Регнум. Протестующие против выдвижения на пост премьер-министра Сержа Саргсяна граждане захватили в Ереване здание Общественного радио, требуя прямого эфира для обращения к народу. Протестным движением руководит оппозиционный парламентарий от фракции «Елк» Никол Пашинян.

Photolur Пашинян в студии Общественного радио

После того, как сторонники депутата ворвались в здание, сотрудники радио покинули его, и здание было обесточено. Хотя сам Пашинян отметил, что в настоящее время через интеренет-каналы за их действиями наблюдают больше людей, чем есть слушателей к Общественного радио. Позже Пашинян все-же сделал заявление, но по интернет-каналам, и участники акции покинули здание радио. Он призвал собраться всех на круглосуточные акции, обвинив госмедаи в предвзятости.

Между тем, правящая Республиканская партия Армении находится на выездном заседании в курортном Цахкадзоре. Ожидается, что кандидатура Саргсяна на пост премьера официально будет выдвинута 16 апреля.