Париж, 14 апреля, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Власти Франции обнародовали некий доклад, в котором представлены рассекреченные данные из донесений французских спецслужб о предполагаемом применении химического оружия в сирийском городе Дума. Документ опубликован сегодня, 14 апреля, на официальном сайте министерства иностранных дел Пятой республики.

Джованни Баттиста Тьеполо. Ринальдо, увидевший свой позор в отражении алмазного щита (фрагмент). Около 1757

В докладе содержится голословное утверждение о том, в отношении мирных жителей в сирийском городе Дума якобы неоднократно применялись запрещенные вещества. Прямых доказательств этому утверждению нет, есть лишь отсылки к «надежным разведданным».

«Надежные разведданные указывают, что сирийские военачальники координировали то, что представляется использованием химического оружия, содержащего хлор в Думе 7 апреля 2018 года», — сказано в докладе.

Примечательно что весь доклад состоит из восьми страниц, включая титульный лист с названием. Текста в этом «докладе» всего пять с половиной страниц. Текст представляет собой просто описание событий в сирийском городе Дума по версии Запада с упором на утверждения о якобы использовании химического оружия в этом населенном пункте 7 апреля.

В заключении доклад содержит три фотографии с изображениями детских лиц со следами поражения химическим отравляющим веществом. В докладе указано, что данные изображения «взяты с места событий из одного источника 7 апреля 2018 года, а также опубликованы в интернете». Источник конечно же не назван.

Завершает доклад примитивная схема продвижения сирийской армии в Восточной Гуте в период с 27 февраля по 10 марта 2018 года.

Со ссылкой на некие неправительственные медицинские организации Syrian American Medical Society и Union of Medical Care and Relief Organizations, которые вообще не работают на территории Сирии и состав которых не известен, составители доклада указывают на якобы «массивный наплыв численностью минимум в сотню человек пациентов с проявлениями симптомов поражения химическими веществами в медицинские центры Восточной Гуты» вечером 7 апреля.

«В общей сложности десятки людей, минимум четыре десятка, согласно некоторым источникам, могли погибнуть от поражения химическим веществом. Сведения, собранные Францией и ее союзниками, образуют достаточный массив доказательств, чтобы обозначить виновность сирийского режима в химических атаках 7 апреля», — сказано в докладе.

Напомним, что российские военные и медики сирийского красного полумесяца непосредственно находились в городе Дума 7 апреля. Там не было зафиксировано никаких химических атак и уж тем более никто не видел «минимум четыре десятка» трупов. Кроме того, нет и родственников этих самых трупов, которые бы не стали молчать в случае, если бы атака действительно имела место.

Но французские спецслужбы решили не останавливаться на достигнутом и придумать причину, по которой сирийские власти якобы применили химическое оружие.

В докладе утверждается, что сирийские войска сознательно использовали химическое оружие при наступлении на Гуту, чтобы добиться тактических и стратегических успехов.

В частности, в докладе утверждается, что с тактической точки зрения химические боеприпасы позволяют выбить с позиций бойцов противника, укрывающихся в жилых домах, чтобы завязать городской бой на более преимущественных для режима сирийской армии условиях. При этом надо отметить, что сами сирийские боевики, которые собственно и распространяют ложную информацию о химических атаках, никогда не говорили, что их позиции были атакована с помощью химоружия. Боевики всегда утверждали, что сирийская армия якобы атакует с помощью химического оружия именно мирное население.

Этому французы нашли такое «стратегическое» объяснение:

«Со стратегической точки зрения, использование химического оружия, в частности хлора, фиксируемое с начала 2018 года в Восточной Гуте направлено в числе прочего на то, чтобы наказать гражданское население, присутствующее в районах, удерживаемых противостоящими режиму бойцами, и спровоцировать применительно к ним эффект террора и паники, подталкивая к тому, чтобы сдаться»,— сказано в «докладе».

В заключительной части доклада французские спецслужбы констатируют, что у них нет никаких химических образцов с места событий и вообще вещественными доказательствами они не располагают.

И вот на основании всего этого авторы доклада указывают:

«Вне всякого сомнения, 7 апреля 2018 года в Думе была проведена химическая атака против гражданского населения… <…> Не существует иного вероятного сценария, кроме как действий сирийских вооруженных сил в рамках общего наступления на анклав в Восточной Гуте».

Напомним, что на данный момент уже точно установлено, что никакой химической атаки в городе Дума 7 апреля не было и в помине. Детальное расследование, проведенное российскими военными, показывает, что имел место частичный взрыв жилого дома с последующим возгоранием. В результате этого пострадали несколько человек, в том числе и дети. В тот момент, когда им оказывалась медицинская помощь, в госпиталь зашли неизвестные люди, и стали кричать о том, что это была химическая атака. Среди пострадавших и их родственников возникла некоторая паника, которая и была запечатлена на видео, которое собственно и стало единственным «доказательством» несуществующей химической атаки.

Сирия в самом начале 2014 года полностью уничтожила запасы своего химического оружия, что было подтверждено ООН и ОЗХО. Более того, значительная часть сирийского химоружия уничтожалась на специальных объектах в американском штате Техас.