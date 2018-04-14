Дубль Сердара Азмуна принес «Рубину» уверенную победу над «Амкаром»
Пермь, 14 апреля, 2018, 13:21 — ИА Регнум. 14 апреля на стадионе «Звезда» был разыгран матч в рамках 26-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Амкар» и «Рубин». Матч завершился уверенной победой гостей из Казани со счетом 3:0.
На 24-й минуте форвард сборной Ирана Сердар Азмун открыл счет, ударом головы замкнув подачу Кристиана Нобоа — 0:1. Через 15 минут Азмун оформил дубль — 0:2. В роли ассистента так же выступил эквадорец. На 77-й минуте возрастной фланговый защитник Олег Кузьмин довел счет до разгромного — 0:3.
Статистика матча («Амкар"/"Рубин»)
Удары 4/8
Удары в створ 3/7
Владение 51%/49%
Фолы 14/14
Набрав 34 очка «Рубин» укрепился на 8-й строчке. «Амкар» с 28-ю баллами остался на 12-й позиции.
Составы на матч:
«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Занев, Конде, Идову, Огуде, Гащенков, Комолов, Эззатоллахи, Рязанцев, Оланаре.
«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Гранат, Кудряшов, Навас, Сорокин, Подберезкин, Нобоа, Попов, Коновалов, Азмун.
Главныйарбитр матча: Игорь Федотов.
Предупреждения: Огуде — 24, Азмун — 45, Сорокин — 56.
Голы: Азмун 24 — 0:1, Азмун 39 — 0:2, Кузьмин 77 — 0:3.