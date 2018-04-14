Клинцевич: С ответом на удар США по САР спешить не следует
Москва, 14 апреля, 2018, 12:53 — ИА Регнум. В Совфеде не уверены в том, что России следует усилить группировку в Сирии в связи с ракетными ударами США и сателлитов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.
Президент США Дональд Трамп заявил о начале операции против Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку со стороны режима президента Башара Асада в пригороде Дамаска. К американским силам присоединились Великобритания, Франция в операции не участвовала, сообщили в Генштабе России.
«Не уверен, что мы должны усиливать свою группировку в Сирии. Тем более что нас буквально толкают на это. Во всяком случае решение будет принимать Верховный Главнокомандующий с учетом дальнейшего развития событий», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.
По мнению сенатора, России не следует спешить с ответной реакцией.
«А сейчас, на мой взгляд, главное — сохранять трезвую голову. Весь мир должен увидеть, что Россия, в отличие от союзников, озабочена не удовлетворением своих амбиций, а безопасностью нашей планеты», — сказал он.