Москва, 14 апреля, 2018, 12:53 — ИА Регнум. В Совфеде не уверены в том, что России следует усилить группировку в Сирии в связи с ракетными ударами США и сателлитов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Цитата из х/ф «Три товарища». Реж. Семён Тимошенко. 1935. СССР «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути!»

Президент США Дональд Трамп заявил о начале операции против Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку со стороны режима президента Башара Асада в пригороде Дамаска. К американским силам присоединились Великобритания, Франция в операции не участвовала, сообщили в Генштабе России.

«Не уверен, что мы должны усиливать свою группировку в Сирии. Тем более что нас буквально толкают на это. Во всяком случае решение будет принимать Верховный Главнокомандующий с учетом дальнейшего развития событий», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, России не следует спешить с ответной реакцией.

«А сейчас, на мой взгляд, главное — сохранять трезвую голову. Весь мир должен увидеть, что Россия, в отличие от союзников, озабочена не удовлетворением своих амбиций, а безопасностью нашей планеты», — сказал он.