За музеем янтаря в Калининграде обнаружены тела четырех мужчин
Калининград, 14 апреля, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели четырех мужчин в самом центре Калининграда. Тела без признаков жизни были обнаружены в строительной бытовке на берегу Верхнего озера за Калининградским музеем янтаря.
По предварительным данным, мужчины скончались от отравления угарным газом.
«Точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель регионального управления СКР Наталья Гацко.
Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что за музеем янтаря расположена строительная площадка, где компания «Импера Холдинг» первоначально планировала возвести 12-этажный гостиничный комплекс со спортивно-развлекательным центром. Стройка должна была начаться еще в 2007 году, однако откладывалась из-за череды изменений Правил землепользования и застройки.
По одной из версий, в вагончики на огороженной, но неохраняемой территории, обитали бомжи, которые и погибли из-за неосторожного обращения с огнём.
Ожидается, что строительные работы «Импера Холдинг» начнёт в мае 2018 года.