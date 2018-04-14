Калининград, 14 апреля, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели четырех мужчин в самом центре Калининграда. Тела без признаков жизни были обнаружены в строительной бытовке на берегу Верхнего озера за Калининградским музеем янтаря.

Арнольд Бёклин. Остров мёртвых. 1883

По предварительным данным, мужчины скончались от отравления угарным газом.

«Точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель регионального управления СКР Наталья Гацко.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что за музеем янтаря расположена строительная площадка, где компания «Импера Холдинг» первоначально планировала возвести 12-этажный гостиничный комплекс со спортивно-развлекательным центром. Стройка должна была начаться еще в 2007 году, однако откладывалась из-за череды изменений Правил землепользования и застройки.

По одной из версий, в вагончики на огороженной, но неохраняемой территории, обитали бомжи, которые и погибли из-за неосторожного обращения с огнём.

Ожидается, что строительные работы «Импера Холдинг» начнёт в мае 2018 года.