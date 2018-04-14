Москва, 14 апреля, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал остановить США от вовлечения в войну стран мира, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

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Президент США Дональд Трамп заявил о начале операции против Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку со стороны режима президента Башара Асада в пригороде Дамаска.

«Мир не в первый раз сталкивается с тем, что США действуют в обход Организации Объединённых Наций. Последствия самым негативным образом скажутся на усилиях по борьбе с международным терроризмом и под ударом в итоге окажется не только народ Сирии, но и другие страны, в первую очередь — страны Европы. США вовлекают мир в войну. Их необходимо остановить», — заявил Володин журналистам.

США, нанося ракетные удары по Сирийской Арабской Республике, суверенному государству, действуют вне рамок международных правовых норм, отметил спикер Госдумы. Эти действия однозначно являются агрессией, и втягивание в неё европейских стран ни к чему хорошему не приведёт, уверен Володин.

Россия осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин. «Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений», — подчеркнул глава государства.