Красноярск, 14 апреля, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Опубликованы декларации о доходах депутатов Госдумы за 2017 год. Больше всего из депутатов ГД от Красноярского края заработал Артур Чилингаров —13 395 493,14 руб. (13,4 млн). Доход его супруги за этот период составил 209 359,37 руб. Чилингарову принадлежат земельный участок (1 783 кв. м), земельный участок для индивидуального жилищного строительства (2 020 кв. м), жилой дом (329,60 кв. м), квартира (93,70 кв. м), гараж (30 кв. м). Также у депутата есть мотовездеход РМ 500. Его супруга — владелица квартиры площадью 87 кв. м. В безвозмездном пользовании у депутата и его жены — квартира площадью 171 кв. м.

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Виктор Зубарев за 2017 год заработал 4 453 789,40 руб. (4,45 млн). Его супруга заработала 703 600,29 руб. Супруге Зубарева принадлежат четыре садовых земельных участка (35 кв. м; 1 097 кв. м; 1 008 кв. м; 929 кв. м), жилой дом (406,40 кв. м), гараж (111 кв. м). В пользовании у Зубарева квартиры площадью 85,30 кв. м (наём на срок полномочий депутата ГД) и 90 кв. м (аренда). Депутату принадлежит легковой автомобиль Lexus LS600, его жене — Lexus LS460.

Заместитель председателя комитета ГД по контролю и регламенту Лариса Шойгу за 2017 год заработала 5 102 842,83 руб. (5,1 млн). В безвозмездном пользовании Шойгу — квартира площадью 75,30 кв. м.

Заработок депутата Раисы Кармазиной за прошлый год составил 5 117 505,24 руб. (5,1 млн). Ей принадлежат квартира (126,80 кв. м), гараж (18,10 кв. м), овощехранилище (3,20 кв. м), земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (1 466 кв. м), земельный участок под индивидуальное строительство (1 500 кв. м), жилой дом (252 кв. м). Её супругу, заработавшему за прошлый год 1 883 304,29 руб. (1,9 млн), принадлежат огородный земельный участок (1 500 кв. м), земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (1471,96 кв. м), жилой дом (348,10 кв. м), две квартиры (34,40 и 68,90 кв. м). В пользовании у Кармазиной две квартиры — площадью 89,90 кв. м (наём на срок полномочий депутата ГД) и 68,90 кв. м (безвозмездное пользование). Что касается транспортных средств, супругу парламентария принадлежат автомобиль Renault Duster, снегоход Yamaha VK 540 E, трактор Weituo TY 244 и легковой автоприцеп.

Депутат Пётр Пимашков отчитался о доходах за 2017 год в размере 4 861 394,14 руб. (4,86 млн). Ему принадлежат квартира (189,20 кв. м) и машиноместо (17,40 кв. м). Также депутат является владельцем моторной лодки Grizzly 490 DC и прицепа под неё. В пользовании у Пимашкова — квартира площадью 137,70 кв. м.

Заместитель председателя Комитета ГД по обороне Юрий Швыткин за прошлый год заработал 5 123 737,02 руб. (5,1 млн). Он является владельцем садового земельного участка (1 326 кв. м); земельного участка, занимаемого капитальным гаражом боксового типа (26 кв. м); ¼ доли квартиры площадью 86,50 кв. м; гаража с подвалом (26 кв. м); автомобиля Toyota Venza. Супруга Швыткина указала доход за прошлый год в размере 597 966,65 руб. Ей принадлежит ¼ доли квартиры площадью 86,50 кв. м.

Депутат Сергей Натаров за 2017 год заработал 4 453 710,80 руб. (4,45 млн). Он — владелец квартиры площадью 149,20 кв. м и автомобиля Toyota Camry. Заработок супруги Натарова — 12 569 811,10 руб. (12,57 млн). Ей принадлежат квартира площадью 123,50 кв. м. и автомобиль Land Rover Range Rover. В пользовании у семьи Натаровых — квартира площадью 118,80 кв. м.

Напомним, за 2016 год Виктор Зубарев заработал 3,2 млн руб. (его супруга — 364 тыс. руб.); Артур Чилингаров — 20,56 млн руб. (его супруга — 912,2 тыс. руб.); Лариса Шойгу — 5,1 млн руб. (супруг — 1,46 млн руб.); Раиса Кармазина — 5,09 млн руб. (супруг — 1,77 млн руб.); Пётр Пимашков — 4,9 млн руб.; Юрий Швыткин — 3,67 млн руб. (супруга — 582,9 тыс. руб.); Сергей Натаров — 1,3 млн руб. (супруга — 3,70 руб.).