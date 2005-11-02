Дамаск, 14 апреля, 2018, 11:47 — ИА Регнум. В Госдуме выразили протест против преступной ракетной атаки на Сирию, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

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Президент США Дональд Трамп заявил о начале операции против Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку со стороны режима президента Башара Асада в пригороде Дамаска.

«Мы выражаем категорический протест против преступной и бессмысленной ракетной атаки, осуществлённой США, Великобританией и Францией в отношении Сирийской Республики», — завил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, который в составе делегации находится в САР. Не имея никаких оснований и доказательств применения Дамаском химического оружия, Запад пытается повторить иракский сценарий в Сирии. США и его союзники нанесли удар по Дамаску как раз тогда, когда миссия ОЗХО должна была начать проведение расследование по поводу заявлений о якобы совершенной химатаке, возмущен депутат. Что это, как не попытка увести от истины мировую общественность, такая же, как грубая провокация со Скрипалями в Солсбери, уверен парламентарий.

«Наша страна считает бомбардировку военных и гражданских объектов Сирии ударом по действиям коалиции России, Ирана и Турции, которые направлены на разгром террористов и политическое урегулирование внутрисирийского конфликта», — отметил он.

После возвращения в Москву депутаты намерены добиваться того, чтобы правда о военных преступлениях Запада в Сирии стали достоянием международной общественности и были расследованы с привлечением виновных к ответственности, сказал Железняк.