Дамаск, 14 апреля, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время ракетного удара Запада по территории страны оставался в Дамаске и утром, как и обычно, пришел на свое рабочее место. Видеозапись выпустила сегодня, 14 апреля, администрация президента Сирии.

Николай Рерих. Страж пустыни. 1941

Напомним, ранее сегодня вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли мощный ракетный удар по территории Сирийской Арабской Республики.

С двух боевых кораблей ВМС США, тактической авиации в воздушном пространстве над Средиземным морем и бомбардировщиков в районе Эт-Танфа рядом с иорданской границей были выпущены в общей сложности 110 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля» по целям в Сирии.

Сирийские системы ПВО вели противовоздушный бой и смогли сбить значительную часть ракет. Однако некоторые ракеты достигли своих целей. Сейчас известно, что повреждения получил научный комплекс в Дамаске, также пострадали шесть человек на военном складе в районе Хомса.