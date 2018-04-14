Москва, 14 апреля, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о ситуации в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает «Россия 24».

Mil.ru Министерство обороны Российской Федерации С.К.Шойгу

Сообщается, что министр обороны России Сергей Шойгу докладывает всю оперативную обстановку по Сирии президенту России Владимиру Путину.

Ранее Минобороны России сообщило, что 14 апреля с 03:42 до 05:10 по московскому времени вооруженные силы США, Великобритании и Франции выпустили 110 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля» по целям в Сирийской Арабской Республике.

Сирийские системы ПВО вели противовоздушный бой и смогли сбить значительную часть ракет. Однако некоторые ракеты все же достигли целей. На данный момент известно о шести пострадавших на военном складе в районе Хомса и разрушениях в научном центре в пределах Дамаска.