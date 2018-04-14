Дамаск, 14 апреля, 2018, 10:26 — ИА Регнум. По данным Генерального штаба вооруженных сил Арабской Республики Республики, по целям на территории страны США, Великобритания и Франции выпустили 110 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля». Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает сирийское агентство SANA.

Petrică Mihalache Пуск ракеты

«Наши системы ПВО показали высокую эффективность и сбили большинство ракет, некоторые из них попали в здание исследовательского центра в Барзе, в котором расположены образовательный центр и научные лаборатории, причинив материальный ущерб», — сказано в сообщении Генштаба ВС Сирии.

Сирийское командование подчеркивает, что данное нападение не заставит вооруженные силы Сирии и их союзников прекратить борьбу с оставшимися на территории страны незаконными вооруженными формированиями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США Великобритания и Франция нанесли мощный ракетный удар по Сирии. Ракеты запускались с двух военных кораблей США в акватории Красного моря, а также тактической авиацией США и их союзников их воздушного пространства над Средиземным морем и бомбардировщиками В-1В из района Эт-Танфа на иорданской границе, где развернута американская база.

Свой удар Запад называет ответом на якобы химическую атаку в сирийском городе Дума, что в Восточной Гуте. Однако уже сейчас установлено, что никакой атаки на самом деле не было, а имела место инсценировка прозападных боевиков.