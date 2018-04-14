Анкара, 14 апреля, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Власти Турции радостно приветствовали ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление турецкого министерства иностранных дел.

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«Турция приветствует операцию в Сирии, ставшую ответом на химатаку, которая произошла 7 апреля в городе Дума. Военная операция против режима Асада стала проявлением совести человечества», — сказано в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

При этом отмечается, что есть лишь «серьезные основания» подозревать сторонников законного президента Сирии Башара Асада в причастности к химической атаке в сирийском городе Дума.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы США, Франции и Великобритании нанесли мощный ракетный удар по Сирийской Арабской Республике. По целям в Сирии были выпущены более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля».

Сирийские системы ПВО вели противовоздушный бой и смогли сбить значительную часть ракет.

На данный момент известно, что в результате ракетного удара пострадали как минимум шесть человек. Разрушения получил научный комплекс в Дамаске.