Москва, 14 апреля, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Военный аэродром Думейр к востоку от Дамаска также стал целью ракетного удара вооруженных сил США, Великобритании и Франции в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Www.acig.org Сирийская ЗРК «Квадрат»

Сообщается, что по сирийскому военному аэродрому Думейр были выпущены 12 крылатых ракет, и все они были перехвачены сирийскими системами противовоздушной обороны.

«Сирийский военный аэродром Думейр, дислоцированный на востоке от города Дамаск был атакован 12 крылатыми ракетами. Средствами ПВО ВС Сирии все крылатые ракеты были перехвачены», — сообщает российское военное ведомство.

Также Минобороны РФ подчеркнуло, что в отражении ракетного удара по Сирии были задействованы только сирийские средства ПВО, частности комплексы С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат». Все эти комплексы произведены в СССР более 30 лет назад.

Современные российские системы ПВО, находящиеся в Сирии, не использовались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты все же решились нанести ракетный удар по Сирии, как они заявляют, в ответ на якобы химическую атаку в сирийском городе Дума.

При этом уже точно установлено, что никакой атаки на самом деле не было, а имела место инсценировка, осуществленная прозападными боевиками.