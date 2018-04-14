Омск, 14 апреля, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Сенатор от Омской области Виктор Назаров (представляет в Совфеде законодательную власть региона) за 2017 год заработал 7 358 038,53 руб. (7,36 млн руб.). Заработок его супруги за этот период составил 642 054,29 руб.

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Назарову принадлежат квартира (64,30 кв. м), гараж (17,30 кв. м), прицеп к легковому автомобилю. Его супруге — квартира (128,80 кв. м) и ½ доли нежилого помещения (77,10 кв. м).

В совместной собственности у Назаровых — квартира площадью 143 кв. м (по ½ доли у каждого).

Напомним, Виктор Назаров с 2012 года по 9 октября 2017 года был губернатором Омской области. Сенатором от Омской области он стал в марте 2018 года. За 2016 год, будучи губернатором, Назаров отчитался о доходах в размере 5,9 млн руб.

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Сенатор от исполнительной власти Омской области Елена Мизулина за 2017 год заработала 4 877 233,22 руб. (4,88 млн). Её супруг — 2 651 111,65 руб. (2,65 млн).

Супругу Мизулиной принадлежат легковой автомобиль Volvo XC90 и машиноместо площадью 10,10 кв. м. В пользовании у семьи сенатора — квартира площадью 212 кв. м.

Напомним, за 2016 год Мизулина заработала 4 867 363,36 руб. (4,87 млн), её супруг — 663 750,13 руб.