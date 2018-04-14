Москва, 14 апреля, 2018, 09:33 — ИА Регнум. В отражении ракетного удара вооруженных сил США, Франции и Великобритании по Сирийской Арабской Республике были задействованы системы противовоздушной обороны, произведённые ещё во времена СССР. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Союз Ветеранов военнослужащих проходящих службу в Сирии Офицеры 231-го ЗРП у ЗРК С-200, Сирия, 1983г

«В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

Подчёркивается, что данные комплексы противовоздушной обороны были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе.

Также Минобороны РФ добавило, что современные российские комплексы ПВО, размещённые на территории Сирии, не применялись для отражения ракетного удара США и их сателлитов.

Справедливости ради стоит отметить, что американские ракеты «Томагавк», которыми собственно и наносился удар по Сирии, также разработаны более 30 лет назад и стоят на вооружении американской армии с 1983 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты выпустили по Сирии более 100 крылатых ракет и ракеты системы «воздух — земля». Американские военные утверждают, что ракеты выпускались по трём целям — одна в пределах Дамаска и две — в районе Хомса.

Сирийской системе ПВО удалось перехватить значительную часть ракет.