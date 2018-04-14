Чита, 14 апреля, 2018, 09:13 — ИА Регнум. По итогам 2017 года единоросс Иосиф Кобзон остался богатейшим депутатом Государственной думы, представляющим Забайкальский край. И это при том, что его доход, по сравнению с 2016 годом, сократился на 30 миллионов рублей и составил 15,159 миллиона. Из новых приобретений — только автомобиль Mercedes-Benz S560 Maybach 4 MATIC стоимостью 6,72 миллиона рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

Депутат владеет тремя домами общей площадью 1223 квадратных метра, пятью земельными участками площадью 19,57 тысячи квадратных метров, гостевым домом, домом охраны, хозяйственной постройкой, гаражом и квартирой на 671 квадратный метр. В собственности супруги — четыре квартиры общей площадью 576 квадратных метров и Mercedes-Benz S500. Супруга Кобзона тоже заработала меньше, чем годом ранее, — 5,12 миллиона рублей.

Впрочем, заработок известного артиста, которого вся Россия знает, не особо удивляет. Интересны те, кто с низов поднялись партийной иерархии и стали зарабатывать миллионы. Это, в частности, Василина Кулиева. В 2017 году её доход составил 4,656 миллиона рублей. Это на миллион больше, чем в предыдущем, 2016 году. Почти вдвое больше — с 2,344 миллиона в 2016 году до 4,659 миллиона рублей в 2017 году — заработал Юрий Волков. Своей квартиры у депутата нет, зато появилась у жены (31 квадратный метр). Кстати, супруга заработала 939 тысяч рублей, продала единственный в семье личный транспорт — автомобиль Nissan Quashqai.

Доходы коммуниста Владимира Позднякова и его супруги оказались стабильными — 5,406 миллиона (5,184 миллиона рублей в 201 году). Из недвижимости остался загородный дом площадью 53 квадратных метра и участок площадью 772 квадратных метра (у жены — дом на 118 квадратов с участком площадью 925 квадратных метров). Автомобили отсутствуют.

Больше всего доход увеличился у единоросса по фракции, но члена Народного фронта по убеждениям Николая Говорина: он заработал 12,07 миллиона рублей, что на 7,14 миллиона больше, чем в 2016 году. Вероятно, кому способствовала продажа квартиры площадью 83,5 квадратных метра и земельного участка на тысячу квадратных метров. Супруга Говорина заработала всего на 6 тысяч больше — 176 тысяч рублей за весь 2016 год.