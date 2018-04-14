Париж, 14 апреля, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что Российская Федерация была заранее поставлена в известность о ракетном ударе США, Франции и Великобритании по Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает телеканал France 24.

U.S. Navy Пуск крылатой ракеты

Министр Парли подчеркнула, что Париж ни в коем случае не находится в конфронтации с Москвой. Она отметила, что российскую сторону заранее предупредили о готовящихся ударах.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал удары по Сирии «законными действиями Запада», но пообещал, что Запад «очень быстро» вернётся к политическим инициативам по выходу из сирийского конфликта.

Стоит отметить, что ранее глава Объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Вашингтон не предупреждал Москву о нанесении ударов по Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ заявило о том, что вооруженные силы США, Великобритании и Франции выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля» по целям в Сирии.

При этом сирийская система ПВО вела противовоздушный бой, и удалось сбить значительную часть ракет на подлёте к целям. США и их сателлиты не атаковали зоны ответственности российских систем ПВО в Сирии.