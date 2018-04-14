Красноярск, 14 апреля, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Основной день XV Красноярского экономического форума (КЭФ) прошёл 13 апреля. Состоялось порядка 50 различных мероприятий — круглых столов, конференций, сессий. В работе форума приняли участие заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло, федеральные министры, представители региональных органов власти, руководители крупнейших промышленных компаний, бизнесмены, учёные и другие. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре КЭФ, подписано около 25 соглашений, меморандумов и договоров между Красноярским краем и другими регионами, инвестиционными компаниями, государственными органами, банковскими структурами.

Пресс-центр КЭФ и Krskstate.ru Основной день Красноярского экономического форума

***

До начала работы пленарного заседания КЭФ «Россия 2018−2024: реализуя потенциал» полпред президента в СФО Сергей Меняйло, врио губернатора Красноярского края Александр Усс, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Тувы Шолбан Кара-оол посетили экспозицию Красноярского экономического форума.

Зампредседателя правительства Красноярского края — министр экономического развития и инвестиционной политики Сергей Верещагин представил руководителям округа и сибирских регионов проекты объединенной экономической зоны «Енисейская Сибирь». В неё входят агропромышленный парк «Сибирь», проекты создания технологической долины, развития инфраструктуры и освоения ресурсной базы Ангаро-Енисейского экономического района, строительства железной дороги Элегест-Кызыл-Курагино, создания международного транспортно-логистического и производственного хаба на базе аэропорта Красноярск.

***

На КЭФ глава Красноярска Сергей Ерёмин и вице-президент — статс-секретарь — руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления ПАО ГМК «Норильский никель» Елена Безденежных подписали соглашение о сотрудничестве по благоустройству знаковых объектов столицы края.

Предполагается выполнение комплекса мероприятий по благоустройству и архитектурной подсветке видовых объектов Красноярска. В этом году продолжится благоустройство левобережной набережной реки Енисей. Новый облик приобретёт и набережная реки Качи. Коммунальный мост получит светодинамическую подсветку. Также будет приведена в порядок территория, прилегающая к фанпарку «Бобровый лог». Со своей стороны, администрация Красноярска выполнит комплексный ремонт подъездной автодороги к фанпарку.

***

Участники КЭФ 13 апреля на заседании круглого стола «Ресурсосбережение и вовлечение отходов в хозяйственный оборот — приоритетный вектор развития «зелёной» экономики в Российской Федерации» обсудили вопросы переработки вторсырья. Обсуждение касалось Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года.

По словам экспертов, в России ежегодно образовывается более 5 млрд тонн отходов. Доля твердых коммунальных отходов составляет 5−9%. В числе основных задач специалисты отметили переход на принципы наилучших доступных технологий, развитие промышленности по переработке отходов и максимальное вовлечение вторсырья в переработку.

Россия переходит на новую систему обращения с ТКО с января 2019 года. В регионах сейчас проводится выбор региональных операторов, которые будут нести ответственность за всю цепочку обращения с отходами.

***

На пленарном заседании Красноярского экономического форума заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович заявил, что Красноярский край — это регион, который требует повышенного внимания страны, всех федеральных органов.

В своём приветственном слове он отметил значимость Красноярского экономического форума. По его словам, в дискуссиях КЭФ предстоит найти пути решения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в своём послании Федеральному Собранию:

«Необходимо находить решения, понимая вызовы глобальной политики и экономики. С одной стороны, у нас партнёры, а с другой — конкуренты, ведущие себя жёстко, которые не обращают внимания на нормы международного права. В этой ситуации мы должны сфокусироваться, собраться и интенсивно работать».

Дворкович считает, что на КЭФ могут родиться интересные проекты и политические решения, которые станут двигателем развития всей страны.

***

Дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске и система Coca-Cola в России подписали спонсорский договор. В соответствии с документом система Coca-Cola в России станет официальным поставщиком безалкогольных напитков для Зимней универсиады. Общий размер инвестиций компании в проект составит около 65 миллионов рублей.

***

Полномочный представитель главы государства в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло 13 апреля во время основного пленарного заседания КЭФ заявил, что Красноярский экономический форум должен способствовать поиску решений для масштабных задач развития страны, поставленных президентом в послании к Федеральному Собранию:

«Особо президент отметил важность комплексного подхода к пространственному развитию России. И Сибирь имеет потенциал для решения этих задач. В ходе форума мы сможем выработать идеи, механизмы раскрытия потенциала не только сибирских регионов, но и других территорий страны. У нас огромный потенциал во всех направлениях. Если его реализовать, мы получим прорыв в экономике».

***

В ходе пленарного заседания КЭФ врио губернатора Красноярского края Александр Усс сказал, что Сибирский «континент» может стать опорой развития России на ближайшие годы.

Он заявил, что за 15-летнюю историю форума в Красноярске было принято много важных для региона и всей страны решений:

«По меркам современного и динамично меняющегося мира 15 лет — это целая эпоха. В эту эпоху были разные времена: уверенный экономический рост, более сложные периоды, выход из которых мы искали в том числе и здесь. Во многом благодаря КЭФ у нас в регионе появилась нефтедобывающая отрасль, реализован проект Нижнего Приангарья, да и Универсиада во многом обязана форуму».

***

13 апреля состоялся круглый стол «Сценарии развития Сибири: как обеспечить сбережение природы и населения в сибирском макрорегионе?». Выступающие сошлись во мнении, что у Сибири сегодня есть возможности и предпосылки для существенного ускорения темпов роста.

Модератор мероприятия, заместитель председателя — член правления ГК «Внешэкономбанк» Андрей Клепач подчеркнул, что наибольший потенциал ускорения роста связан не с добычей природных ресурсов, а с развитием обрабатывающей промышленности в таких развитых городских центрах, как Новосибирск, Красноярск, Томск, Омск и Иркутск.

***

Товарооборот между Россией и Белоруссией показывает рост — в 2017 году показатели по сравнению с 2016 годом выросли на 23,5%, однако перспективы для роста ещё огромны, сообщил на полях КЭФ заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко. Он отметил, что товарооборот составил не менее 32 млрд долларов.

По словам Семашко, оборот с Красноярским краем также демонстрирует рост по сравнению с 2016 годом — в 2017 году он составил 15,8%.

***

На пленарном заседании КЭФ министр транспорта России Максим Соколов сказал, что «транспортной системе России требуется качественное развитие, так как она работает на пределе своих пропускных возможностей».

По словам Максима Соколова, объём инвестиций в отрасль составляет почти 2 триллиона рублей, однако на фоне ВВП данный показатель выглядит неубедительно. В России инвестиции в эту сферу составляют всего чуть более процента от ВВП, а в Китае и Европе в разы больше. Соколов отметил, что необходимо довести этот показатель до 2,5% к 2024 году, а к 2035 году — до 3,5%. По его мнению, это позволит повысить экспортный потенциал Транссиба и БАМа. Также в рамках федеральных программ планируется ускорить минимальное прохождение контейнерными поездами пути от западных до восточных границ России до недели.

***

Правительство России поставило перед собой задачу добиться значительного роста экономики. Об этом на пленарном заседании Красноярского экономического форума сообщил Аркадий Дворкович.

По его словам, правительству уже удалось добиться снижения инфляции, а также, используя резервы бюджета, продвинуться в нескольких секторах экономики — сельском хозяйстве, химической промышленности, предоставлении социальных услуг и в создании технологий. По мнению Дворковича, дальнейший рост возможен при условии развития инфраструктурных проектов, повышении производительности труда и внедрении новых технологий на основе отечественных разработок:

«Инфраструктурные проекты жизненно необходимы бизнесу всей страны. В Сибири без инфраструктуры и ступить нельзя. Соединив стабильный бюджет и дополнительные ресурсы, мы увеличим вложения в развитие инфраструктуры».

***

13 апреля на площадке XV Красноярского экономического форума состоялся круглый стол на тему «Потенциал региональной интеграции для бизнеса». Его участниками стали представители крупных компаний, законодательной власти и институтов развития.

***

На КЭФ обсудили вопросы повышения производительности труда и увеличения инвестиций в промышленные и инфраструктурные проекты.

Программа «Повышение производительности труда и поддержка занятости» была разработана и стартовала в 2017 году. К 2025 году планируется запуск и реализация программ не менее чем на 850 предприятиях в 85 субъектах Российской Федерации.

***

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс, глава Тувы Шолбан Кара-оол и глава Хакасии Виктор Зимин в присутствии полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло подписали соглашение о сотрудничестве.

Читайте также: «Енисейская Сибирь»: регионы подписали соглашение о сотрудничестве

Главы трех территорий договорились о совместной реализации проекта «Енисейская Сибирь», который должен способствовать ускоренному развитию Красноярского края, республик Хакасия и Тува.

***

13 апреля и. о. председателя правительства Красноярского края Виктор Томенко и начальник Красноярской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Владимир Рейнгардт подписали соглашение о взаимодействии в области железнодорожного транспорта на 2018−2020 годы. Стороны договорились о совместной работе по решению вопросов социально-экономического развития Красноярского края, реализации инфраструктурных, производственных и социальных проектов.

В пресс-центре КЭФ уточнили, что особое внимание в соглашении отводится вопросам развития пригородных и городских пассажирских перевозок: предполагается рассмотреть варианты организации новых маршрутов между городами Красноярск, Сосновоборск, Железногорск, аэропортом Красноярск, на внутригородских направлениях краевого центра в рамках развития проекта «Городская электричка». Предусмотрено строительство пешеходных мостов на станциях Кача, Чернореченская, Снежница.

Владимир Рейнгардт заявил, что инвестиционная программа Красноярской железной дороги в 2018 году составит более 23 млрд рублей.

***

На круглом столе участники КЭФ обсудили вопросы развития городских агломераций. По мнению экспертов, в Сибири существуют значительные возможности для ускорения социально-экономического развития городов, повышения качества жизни населения, но их реализация сопряжена с рядом вызовов. Устойчивое развитие сдерживают результаты индустриализации советского формата, изменившие структуру экономики городов, их пространственную организацию, социальную структуру, а также постоянная конкуренция с динамично развивающимися городами Китая и других стран Юго-Восточной Азии.

***

На полях КЭФ 13 апреля также обсудили проблемы привлечения инвестиций в регионы. В работе круглого стола «Как привлечь инвестиции в регионы: модели работы институтов развития в регионах» приняли участие представители регионов России, малого и среднего бизнеса, финансовых структур, а также институтов развития.

Участники круглого стола отметили, что предприниматели сегодня не могут эффективно работать, в том числе из-за недостатка финансов и квалифицированных кадров. По информации руководителя управления по проектам развития малого и среднего бизнеса АСИ Ивана Авраха, эти проблемы присутствуют и у иностранного бизнеса.

В России динамка инвестиций в основной капитал в 2017 году составила 104,4% по отношению к предыдущему году, в Сибирском федеральном округе — всего 100,4%. Причём инвестиции на душу населения в Сибири едва достигли 80%.

«Развиваются в основном крупные государственные проекты, большее внимание инвесторы уделяют тем, кто играет более значимую роль на рынке, — отметил Иван Аврах. — Предприниматели отказались от малых и средних предприятий, создают микропредприятия».

Эксперты считают, что в формировании инвестиционной политики большую роль играют взаимоотношения между регионом и представителями правительства страны.

***

В рамках КЭФ 13 апреля состоялось роуд-шоу «Енисейская Сибирь: приоритетные инвестиционные проекты». Гостям и участникам КЭФ представили ключевые проекты макрорегиона.

***

В рамках XV Красноярского экономического форума были затронуты и вопросы экологии. Состоялось подписание соглашения о внедрении инновационных технологий управления качеством окружающей среды. Документ подписали министерство экологии и рационального природопользования края, министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края и научно-исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики» Минпромторга России. Стороны договорились о проведении исследований в области внедрения инновационных технологий в производственные процессы крупных промышленных предприятий для снижения их воздействия на окружающую среду. Независимые эксперты изучат технологические процессы производств, а также оценят экологические программы предприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду. В перспективе это позволит оценить эффективность внедрения наилучших доступных технологий.

***

На Красноярском экономическом форуме состоялся круглый стол «Региональная промышленная политика: новые вызовы и перспективы».

Дополнительные инструменты по оказанию поддержки промышленным предприятиям появились с 2015 года, после вступления в силу федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации». В частности, появилась возможность оказывать поддержку предприятиям через Фонд развития промышленности, также были созданы специальные инвестиционные контракты.

Заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы РФ Денис Кравченко подчеркнул, что закон о промышленной политике подтвердил свою актуальность:

«С 2015 года Фонд развития оказал адресную помощь 224 проектов из 54 регионов страны на 55 млрд рублей. Благодаря этой поддержке удалось создать 30 новейших производств и расширить существующие производственные мощности».

***

На КЭФ состоялось заседание Правительственной комиссии по транспорту. Участники рассмотрели вопросы передачи региональных дорог в федеральную собственность.

Прозвучала информация, что только в Сибирском федеральном округе более 100 тысяч километров автомобильных дорог общего пользования, а ремонтируются из них ежегодно не более полутора тысяч.

Совместно с главами регионов Сибирского федерального округа, межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение» был подготовлен перечень приоритетных для Сибири инфраструктурных проектов. В него вошли 40 объектов, в том числе четвёртый мост через реку Обь в Новосибирске, южный обход Барнаула, северный обход Омска, реконструкция автодорог в Бурятии, автодороги Абакан-Ак-Довурак и другие. Учитывая большие расстояния в Сибири, актуальным вопросом становится поиск инвестора для строительства самих дорог и создания инфраструктуры.

***

В рамках круглого стола «Приоритеты пространственной организации России» представители федеральной и региональной власти, инфраструктурных компаний обсудили предлагаемые приоритеты регионального развития страны и эффективность применяемых мер государственной поддержки субъектам Федерации. Уточнялось, что основополагающим документом для разработки документов стратегического и территориального планирования является Стратегия пространственного развития Российской Федерации.

По мнению заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева, документ отвечает на все вопросы, касающиеся пространственного развития страны.

***

В рамках круглого стола «Эффективная корпоративная социальная ответственность сегодня» эксперты обсудили эффективность и необходимость мер социальной поддержки со стороны бизнеса.

***

На КЭФ обсудили будущее здравоохранения.

В ходе дискуссии «Будущее здравоохранения и здравоохранение будущего — что может предложить Россия?» эксперты сделали акцент на том, что современные тенденции требуют новых подходов к организации здравоохранения.

По мнению участников дискуссии, для увеличения продолжительности жизни населения необходимо развитие технологий. В ближайшие 10−15 лет на передовые позиции должны выйти такие из них, как, например, редактирование генома, развитие цифровой медицины и телемедицины, нейропротезирование и трехмерная печать органов и так далее.

***

В основной день Красноярского экономического форума прошёл круглый стол, посвященный инструментам измерения эффективности систем управления органов исполнительной власти в части организации проектной деятельности. Эксперты представили успешные международные практики оценки зрелости, а также индекс проектной деятельности, запущенный федеральным проектным офисом в 2018 году.

«Оценка формируется по 23 процессам и более чем по 200 критериям с разными весами, где наиболее важным направлением является практика организации проектного управления», — отметил модератор круглого стола, заместитель директора департамента проектной деятельности правительства Российской Федерации Андрей Бадин.

Согласно проведённой оценке, среди федеральных министерств признана лучшей практика по организации проектной деятельности в Минпромторге России наравне с Минэкономразвития России.

***

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович в рамках деловой программы КЭФ провёл рабочее совещание, посвящённое реализации инфраструктурных проектов макрорегиона Енисейская Сибирь. В нем приняли участие представители федеральных министерств и ведомств, члены правительства Красноярского края во главе с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Уссом, глава Тувы Шолбан Кара-оол.

На совещании обсудили вопросы развития транспортной инфраструктуры регионов. Дворкович отметил, что от качественной реализации всех инфраструктурных проектов зависит будущее Енисейской Сибири.

***

В рамках Красноярского экономического форума прошёл круглый стол, посвященный формированию новых подходов к развитию инновационно-технологической и научной политики. Участники обменялись опытом создания и поддержки инновационно-технологических и исследовательских систем в своих регионах.

По итогам обсуждения эксперты отнесли Красноярский край, Томскую и Новосибирскую области к опорным регионам страны по реализации Стратегии научно-технологического развития России. Участники дискуссии считают, что опыт этих регионов можно транслировать в другие территории страны.

***

Участники КЭФ спрогнозировали, что через пять лет в России будет новая модель финансового рынка. В ходе круглого стола специалисты сошлись во мнении, что сейчас для цифровизации финансовой отрасли в России складываются благоприятные условия: увеличивается количество физических и юридических лиц, субъектов малого бизнеса, обслуживающихся через интернет-банкинг и получающих финансовые услуги через удаленные каналы.

***

В рамках КЭФ в спорткомплексе «Арена. Север» состоялся благотворительный хоккейный матч. Встреча завершилась со счетом 4:4.

На лёд вышли сборные команды Красноярского края и гостей КЭФ. В состав сборной региона вошли представители тренерского штаба ХК «Сокол», «Красноярские рыси», ХК «Енисей», руководители крупных красноярских коммерческих компаний.

В составе команды гостей КЭФ выступили члены правительства Российской Федерации, депутаты Госдумы, а также прославленные советские и российские хоккеисты, представители клуба «Легенды хоккея», среди которых олимпийские чемпионы, многократные чемпионы мира и Европы Сергей Бабинов, Вячеслав Буцаев, Илья Бякин, Евгений Давыдов, Игорь Болдин, Ирек Гимаев, Владимир Голиков, Александр Голиков и другие.

Все вырученные средства будут направлены в Красноярскую региональную общественную организацию родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца».

Напомним, Красноярский экономический форум «Россия 2018−2024: реализуя потенциал» проходит с 12 по 14 апреля при поддержке правительства РФ. На дискуссионных площадках участники КЭФ обсуждают образ будущего Российской Федерации в новом периоде.

Читайте также: Красноярский экономический форум: день первый, итоги