Вашингтон, 14 апреля, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд назвал цели ракетных ударов вооруженных сил США, Великобритании и Франции в Сирийской Арабской Республике. Соответствующее заявление он сделал накануне, 13 апреля, на специальном брифинге.

Bo yaser Разрушенный войной Хомс

По словам Данфорда, первой целью был некий исследовательский центр в Дамаске, в котором, по мнению США, разрабатывается сирийское химическое оружие.

«Первая цель — научно-исследовательский центр, расположенный в районе Дамаска, это военный объект, на котором сирийские власти исследовали, испытывали и производили технологии химического и биологического оружия», — сказал генерал Данфорд.

Вторая цель — объект к западу от Хомса, на котором якобы хранится сирийское химическое оружие.

Третья цель расположена неподалеку от второй и это склад оборудования для химического оружия и командный пункт.

Стоит отметить, что Сирия ещё в самом начале 2014 года полностью ликвидировала все свои запасы химического оружия, чтобы было подтверждено ООН и ОЗХО. Более того, часть сирийского химического оружия уничтожалась на специальных объектах в самих США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ проинформировало, что ракетные удары по Сирии наносились двумя боевыми кораблями ВМС США из акватории Красного моря, а также тактической авиацией США и их союзников из воздушного пространства над Средиземным морем и бомбардировщиками В-1В из района Эт-Танфа на иорданской границе, где США развернули свою базу.

По целям в Сирии были выпущены более 100 крылатых ракет и ракет «воздух — земля». Сирийская система ПВО вела противовоздушный бой и значительную часть ракет удалось сбить на подлёте к целям. Тем не менее какой-то ущерб военной и гражданской инфраструктуре Сирии нанесен был. Сообщалось о как минимум трёх раненных гражданских.