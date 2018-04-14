Иркутск, 14 апреля, 2018, 08:46 — ИА Регнум. Нервозность на валютном рынке, возникшую после новых санкций США, отмечают многие эксперты. О том, должно ли государство в сложившейся ситуации помогать бизнесменам, что будет с курсом рубля и на сколько вырастут цены и на какие товары в эфире ГТРК «Алтай» рассказал экономист, доцент кафедры финансов и кредита Алтайского государственного университета Василий Привалов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Сибирь

Сибирь под ударом

По его мнению санкции, введённые Трампом, достаточно сильно ударили по экономике и по ряду предприятий.

«Всё это говорит о существенной уязвимости нашей финансовой системы: акции «Русала» обрушились сразу на 50%. Кстати, премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе за последние годы, сказал, что работали в стрессовой ситуации, хотя накануне, при встрече с президентом, напротив, отмечал, что экономика чувствует себя вполне адекватно, нормально. Вызовы, конечно, нам бросает и мировое сообщество, и какие действия предпримет правительство, от этого во многом зависит ситуация, которая сложится в ближайшие дни», — подчеркнул эксперт.

Говоря о том, чего ждать жителям Сибири, он процитировал слова бывшего вице-премьера Альфреда Коха.

«У нас, помните, был такой заместитель премьер-министра господин Кох, который впоследствии выехал за пределы России. Недавно он написал на своей странице в «Фейсбуке» маленькую статеечку о том, что в первую очередь санкции, которые подписал Трамп, ударят в первую очередь по жителям Сибири, потому что крупнейшие предприятия Дерипаски и Потанина сосредоточены в Красноярском крае и Иркутской области. И на этих предприятиях, как сказал Дворкович, работает более 170 тысяч человек — только у одного Дерипаски. Понятно что эти резкие ограничения, которые введены санкциями со стороны США, значительно снижают стоимость самих этих предприятий, сокращает сбыт продукции», — считает экономист Василий Привалов.

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Что делать?

По поводу того, что в обществе нет единого мнения по поводу необходимости помощи бизнесменам, попавшим под санкции, он напомнил эпизод из кризиса 2014 года.

«Тогда Дмитрий Медведев говорил о людях, которые взяли валютную ипотеку: «Они же сами взяли, никто их не заставлял, они же должны были осознавать те риски, которые могут последовать, никто ж не говорил, что курс рубля будет стабилен на всю оставшуюся жизнь и им легко и просто будет гасить ипотеку». И поэтому более 200 тысяч семей оказались на грани выживания, их выселяли. И только спустя два года наконец-то было принято постановление правительства о том, что нужно как-то помочь.

И сейчас говорят, мол у предпринимателей и так денег много, сами выбираются. Но тут нужно подумать в первую очередь о работающих на предприятиях. Можно пойти по иранскому пути. Когда Ирану были предъявлены санкции и все платежи заморозили (в том числе и золотовалютные резервы) то Иран свою продукцию продавал в обмен на золото, нефть и японскую иену. Сейчас, как один из вариантов выхода из ситуации для бизнесменов — реализация продукции за евро. И второе — сейчас развиваются криптовалюты — может это тоже выход», — отметил доцент кафедры финансов и кредита Алтайского государственного университета Василий Привалов.

Предупреждение Путина

По поводу нервозности на валютном рынке он отметил, что скачки доллара напоминают сейчас кризисные 2014, 2008 и 1998 годы.

«Такое ощущение что мы из одного кризиса окунаемся в другой кризис. Но здесь может быть уместно вспомнить, что говорил Владимир Путин ещё в 2002 году, когда Евгений Примаков в Торговой палате крупных бизнесменов собирал и убежал возвращать деньги в Россию.

«Замучаетесь пыль глотать и ходить по английским судам, когда у вас отнимут имущество и деньги», — предупреждал президент. И тот кремлёвский список, опубликованный в декабре 2017 года, был определённым предупреждением олигархам, которых, по словам Пескова, у нас нет (у нас есть социально ответственные работодатели) по большому счёту предупредил о том, что могут быть события не очень приятные, и вот такой удар. Дело в том, что Трамп указал очень жёсткие сроки — за месяц необходимо избавиться от ценных бумаг перечисленных предприятий, соответственно тут стоит вопрос о контрсанкциях», — считает эксперт.

Вместе с тем, он опасается намерений некоторых «горячих голов» ввести зеркальные меры.

«Если мы введём, то сделаем хуже только себе, потому что вымоется ряд продуктов, которые еще есть у нас сегодня на торговых полках. Поэтому нужно очень аккуратно подумать. Курс доллара и без того начинает прыгать и в основном в одну сторону. Хотя ещё сказывается благоприятная экономическая ситуация — цена на нефть растёт — это сдерживает рост доллара», — пояснил алтайский экономист.

Действовать, избегая паники

По его мнению, пока валютный рынок чувствует себя нормально.

«Повышенная ликвидность говорит о том, что деньги у банков есть, и они пока справляются со спросом населения на валюту. Я скажу так: 12 апреля всего лишь 65 миллионов долларов купили кредитные организации у центрального банка для того, чтобы удовлетворить спрос населения. Народ побежал менять, но это не такие большие цифры, это не сравнить с декабрём 2014 года, но если тенденции будут продолжаться и Центробанк и Минфин не предпримут никаких действий, инвесторы будут избавляться от ценных бумаг и, соответственно, нашими СМИ будет нагнетаться тема о росте курса доллара, тогда население можно спровоцировать — они пойдут в обменные пункты и будут свои рубли менять на доллары», — предостерег доцент кафедры финансов и кредита Алтайского государственного университета Василий Привалов.

Вместе с тем, он полагает, что в ближайшее время доллар не откатится на позицию в 56,5 рублей.

«Если Центробанк будет принимать достаточно адекватные меры, будет выбрасывать доллары на рынок, чтобы сбить ажиотаж у населения в покупке долларов, рост остановится. Но соответствие между долларом и евро уже не вернется к 56 рублям. В лучшем случае, оно остановится на уровне 61 рубль. Некоторые аналитики называют более печальные цифры, говорят, что рубль может опустится до 70 рублей по отношению к доллару, а затем он откатится до 65 рублей.

Посмотрим как будут развиваться события на международной арене, потому что политика, как говорил Энгельс, это концентрированное выражение экономики. На экономическую ситуацию у нас очень сильно влияют политические события. И Сирия, и взаимоотношение нашей страны с Англией и высылка дипломатов, это все звенья одной цепи, которые в конечном итоге заставляют наших бизнесменов корректировать свою бизнес-модель — либо увеличивать, либо сокращать своё производство», — отметил экономист.

Рост цен и новое правительство

Относительно повышения цен, то по мнению Василия Привалова, рост неизбежен.

«В частности предприятия, которые торгуют бытовой техникой, уже заявили, что если ситуация не поменяется, то цены вырастут от 5 до 10 процентов. Соответственно подорожание коснётся импортных легковых автомобилей и продуктов питания», — считает он.

Вместе с тем, большие надежды эксперт возлагает на события, последующие за инаугурацией президента и отставкой правительства.

«7 мая инаугурация президента, правительство уйдет в отставку. Когда в Госдуме Дмитрию Медведеву задавали вопросы, то он по большей части не отвечал на них, говорил, что это задача нового состава кабинета министров. Поэтому то, что наше новое правительство предпримет — очень важно», — заключил доцент кафедры финансов и кредита Алтайского государственного университета Василий Привалов.

Напомним, 6 апреля США опубликовали новые санкции против России. В санкционный список попали 15 российских компаний и 24 бизнесмена и чиновника. Это, в частности, глава «Газпрома» Алексей Миллер, олигарх Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и другие. Законопроект об ответных мерах РФ против недружественных действий США и других иностранных государств внесли в Госдуму 13 апреля. Он касается не только США, но и других стран, которые приняли решение о присоединении к действиям США.