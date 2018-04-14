Москва, 14 апреля, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что вооруженные силы США, Франции и Великобритании выпустили по целям в Сирийской Арабской Республике более 100 ракет. Соответствующее сообщение выпустила сегодня, 14 апреля, пресс-служба российского военного ведомства.

(сс) ZCU Дамаск, Сирия

По данным российских военных, США, Великобритания и Франция выпустили по военным и гражданским объектам Сирии более 100 ракет. Ракеты были выпущены как с воздушных, так и с морских носителей.

«По военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США, Великобритании и Франции было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

Также сообщается, что сирийская система противовоздушной обороны (ПВО) вела противовоздушный бой и значительную часть ракет удалось сбить на подлёте к целям.

Уточняется, что ракеты выпускались с двух боевых кораблей ВМС США в Красном море, а также тактической авиацией из воздушного пространства над Восточным Средиземноморьем и бомбардировщиками В-1В из района Эт-Танфа, где американцы развернули свою военную базу.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что США и их сателлиты не атаковали зоны отвественности российских систем ПВО в Сирии.