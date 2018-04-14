Калининград, 14 апреля, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Член Совета Федерации от Калининградской области Алексей Коротков заработал за 2017 год 6,9 млн рублей, что втрое выше, чем в 2016 году.

Canal3.md Деньги

Согласно опубликованной накануне декларации, в прошлом году сенатор заработал 6,9 млн рублей, а в 2016 году — 2,22 млн рублей. Годовой доход супруги чиновника немного снизился: 1,53 млн рублей в 2017 году и 1,57 млн рублей в 2016 году.

Депутат Госдумы от Калининградской области Александр Пятикоп также увеличил свой доход втрое — 4,6 млн рублей в 2017 году и 1,5 млн рублей в 2016 году соответственно.

Второй депутат Госдумы и ключевой претендент на пост мэра КалининградаАлексей Силанов задекларировал доход в 4,5 млн рублей (в 2016 году — 2,6 млн рублей).

Корреспондент ИА REGNUM отмечает, что доходы жён депутатов уменьшились. Так, супруга Пятикопа в 2017 году задекларировала 579 тыс. рублей, в 2016 — 595 тыс. рублей. Супруга Силанова в 2017 году — 286 тыс. рублей, в 2016 года — 1,3 млн рублей.