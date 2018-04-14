Вашингтон, 14 апреля, 2018, 08:23 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов прокомментировал нанесение ракетного удара США по Сирийской Арабской Республике. Заявление российского посла было опубликовано сегодня, 14 апреля, на официальном аккаунте российской дипломатической миссии в Twitter.

U.S. Mission Geneva Анатолий Антонов

«Худшие опасения оправдались. Наши предостережения не услышали. Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий», — заявил посол Антонов.

Также российский посол подчеркнул, что у США вообще нет морального права обвинять другие страны якобы в применении химического оружия, так как Вашингтон обладает крупнейшим химическим арсеналом в мире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы США, Франции и Великобритании нанесли точечные ракетные удары по целям в Сирии. Известно, что удары не наносились по зонам ответственности российской системы противовоздушной обороны в Сирии. Также известно, что сирийским средствам ПВО удалось сбить порядка 20 крылатых ракет.