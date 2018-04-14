Лондон, 14 апреля, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Министерство обороны Великобритании заявило, что совместный англо-американо-французский ракетный удар по Сирии был пропорциональным. Соответствующее заявление британское военное ведомство выпустило сегодня, 14 апреля.

Павел Яковлев. Право сильного. 1890

«Наши действия пропорциональны. В частности, они направлены на уничтожение возможности использовать химоружие и предотвращение таких ужасных действий в будущем, поэтому они сконцентрированы на объектах режима, связанных с производством и использованием химоружия», — сказано в заявлении британского военного ведомства.

Напомним, ранее министр обороны США Джеймс Мэттис также заявил, что ракетный удар по Сирии был нанесен по тем целям, уничтожение которых, по мнению Вашингтона, приведёт к снижению возможностей Сирии по производству химического оружия.

На данный момент известно, что сирийским средствам противовоздушной обороны удалось сбить около 20 крылатых ракет. Также известно, что США и их сателлиты не атаковали зоны отвественности российских систем ПВО в Сирии.