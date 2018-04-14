Вашингтон, 14 апреля, 2018, 07:46 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис прокомментировал начало нанесения ракетных ударов по Сирийской Арабской Республике. Соответствующее заявление он сделал накануне, 13 апреля, на специальном брифинге.

U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Shawn P. Eklund Глава Пентагона Джеймс Мэттис

По словам Мэттиса, на этот раз удар США и их союзников по Сирии был мощнее, чем год назад, когда наносились удары после якобы применения химического оружия в сирийском населенном пункте Хан-Шейхун. Примечательно, что как и сейчас в Думе, так и год назад в Хан-Шейхуне никаких химических атак не было, а имела место инсценировка прозападных боевиков.

Также глава Пентагона подчеркнул, что нанесенным ударом США посылают законному президенту Сирии Башару Асаду сигнал о том, чтобы он отказался от химического оружия. Стоит отметить, что Асад уже давно отказался от химического оружия и это было подтверждено всеми международными структурами, включая ООН и ОЗХО.

Кроме того Мэттис рассказал, что удары, нанесённые сегодня, были направлены на те цели, уничтожение которых, по мнению Вашингтона, приведёт к снижению возможностей Сирии по производству химического оружия. При этом доподлинно известно, что Сирия не производит химическое оружие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранним утром 14 апреля, США, а также Великобритания и Франция нанесли точечные ракетные удары по целям в Сирии. Точные параметры ударов пока не известны, но сообщается о том, что удары не наносились по зонам ответственности российской системы ПВО в Сирии. Также известно, что сирийским средствам ПВО удалось сбить порядка 20 крылатых ракет.