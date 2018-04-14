Весенний Екатеринбург: утки и гребцы
Екатеринбург, 14 апреля, 2018, 17:59 — ИА Регнум. В Екатеринбург, как и в другие города России, уже пришла весна. Долгожданная, особенно после зимнего месяца марта. Ещё 1 апреля было весьма морозно. Уральцы недоумевали: а где весна? Казалось, что зима задержалась навсегда.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вечерний город
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вид на город
Но наконец она пришла. Уже несколько дней на Урале тепло. Снег активно тает. Все ледовые переправы закрыты.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Город строится
Алексей Колчин ИА REGNUM
Просто утки
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вид на плотину городского пруда
Как встречает весну Екатеринбург? Подробно — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
На Плотинке всегда многолюдно
Алексей Колчин ИА REGNUM
Здесь начинался Екатеринбург
Алексей Колчин ИА REGNUM
Абажуры на проспекте Ленина
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вплавь
Алексей Колчин ИА REGNUM
Наледь
Алексей Колчин ИА REGNUM
На лёд выходить опасно. Но некоторые рискуют
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пруд оттаял
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вечерний город