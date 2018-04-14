Екатеринбург, 14 апреля, 2018, 17:59 — ИА Регнум. В Екатеринбург, как и в другие города России, уже пришла весна. Долгожданная, особенно после зимнего месяца марта. Ещё 1 апреля было весьма морозно. Уральцы недоумевали: а где весна? Казалось, что зима задержалась навсегда.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вечерний город

Алексей Колчин ИА REGNUM Вид на город

Но наконец она пришла. Уже несколько дней на Урале тепло. Снег активно тает. Все ледовые переправы закрыты.

Алексей Колчин ИА REGNUM Город строится

Алексей Колчин ИА REGNUM Просто утки

Алексей Колчин ИА REGNUM Вид на плотину городского пруда

Как встречает весну Екатеринбург? Подробно — в фоторепортаже ИА REGNUM.

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