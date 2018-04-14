Казань, 14 апреля, 2018, 06:39 — ИА Регнум. Один сенатор от Татарии за 2017 год относительно 2016 года стал богаче, а другой, наоборот, беднее. Совет Федерации опубликовал сведения о доходах членов верхней палаты Федерального собрания и их семей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Images Money Деньги на весах

Ильдус Ахметзянов, являющийся представителем от законодательного органа республики, за январь-декабрь 2017 года задекларировал доход 5 499 839,09 рубля, что на 620,62 тыс. рублей больше, чем за 2016 год (4 879 218,37 рубля). Между тем, если в 2016 году супруга Ахметзянова получила доход 2 465 788,43 рубля, то по итогам прошлого года в декларации её доход отсутствовал. Изменился и состав имущества сенатора — больше нет в собственности земельного участка для размещения индивидуальной жилой застройки площадью 907 кв.м. Всё также в пользовании семьи жилой дом площадью 198,3 кв.м. и квартира на 101,5 кв.м. Автопарк представлен всё теми же Toyota Lexus Land Cruiser 200 — у супруги и снегоходом, автоприцепом у самого сенатора.

Напомним, 51-летний Ильдус Ахметзянов закончил в 2001 году международный институт менеджмента ЛИНК по специальности «менеджер», а в 2004 году Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева, получив специальность «экономист-менеджер». До избрания в верхнюю палату Федерального собрания он был главой Чистопольского района и депутатом Госсовета РТ.

Член Совета Федерации от исполнительного органа власти Татарии 64-летний Олег Морозов за 2017 год, наоборот, получил меньший доход, чем за год до того — 6 836 111,49 против 6 915 979 рублей. А вот количество объектов собственности немного уменьшилось — опустел автопарк сенатора, в котором в 2016 году числилась «Лада Ларгус». По-прежнему в собственности Олега Морозова два земельных участка площадью 950 кв. м. и 503,1 кв. м, жилой дом на 292,5 кв. м, две квартиры — на 51,3 кв. м и 128,6 кв. м. В пользовании несовершеннолетнего ребёнка сенатора также квартира на 156,1 кв. м.

До своего назначения Олег Морозов работал начальником управления президента РФ по внутренней политике администрации президента РФ. В 1976 году он закончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова — Ленина по специальности «преподаватель научного коммунизма и обществоведения», имеет три ордена, кандидат философских наук, доцент.

Средняя заработная плата в регионе за 2017 год составляла 32,41 тыс. рублей.