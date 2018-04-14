Брюссель, 14 апреля, 2018, 06:03 — ИА Регнум. Ракетная агрессия США против Сирии поддержана НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в Twitter.

Alexas_Fotos Сирия в огне

Комментируя решение США и их союзников по так называемой антитеррористической коалиции атаковать Сирию ракетами, Столтенберг написал:

«Поддерживаю действия, предпринятые Соединенными Штатами, Великобританией и Францией в отношении объектов, которые связаны с химическим оружием сирийского режима».

Напомним, о своей решении начать ракетную атаку по Сирии американский президент Дональд Трамп объявил в ночь на 14 апреля.

Американский лидер, делая свое заявление, назвал сирийского коллегу Башара Асада «диктатором» и «чудовищем», а свои действия против Сирии — ответом на «химическую атаку» в Думе (Восточная Гута, САР).

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Никаких доказательств факта химической атаки в Гуте США так и не представили. При этом Трамп заявил, что хочет видеть расплату за «тиранию» Асада не только со стороны Дамаска, но и Москвы и Тегерана.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля агентство SANA распространило информацию, что сирийские ПВО отразили ракеты, пущенные в сторону Дамаска.