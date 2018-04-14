Дамаск, 14 апреля, 2018, 05:47 — ИА Регнум. Сирийские системы ПВО отразили ракетные удары США, сообщает SANA.

Mil.ru Сирийское небо под контролем

Уточняется, что отражены также удары, нанесенные по Дамаску со стороны Великобритании и Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 апреля Трамп заявил, что отдал приказ атаковать Сирию. Перед этим он провел консультации с партнерами по так называемой антитеррористической коалиции — Лондоном и Парижем.

На заседании с участием главы Пентагона Джеймсом Мэттисом часть военных не приветствовала агрессию, опасаясь ответных действий со стороны Москвы.

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В ночь на 14 апреля выступая в Белом доме Трамп сказал, что ракетный удар станет наказанием сирийского президента Башара Асада, которого американец назвал «диктатором». Трамп сослался на химическую атаку, которая будто бы произошла против жителей Думы (Восточная Гута, Сирия) 7 апреля 2018 года.

Год назад Трамп уже приказал атаковать Сирию, не заручившись ни только одобрением Совета Безопасности ООН, но и конгресса. В результате прошлогодней атаки на сирийскую базу Эш-Шайрат погибли как военное, так и гражданское население провинции Хомс.

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