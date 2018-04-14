Вашингтон, 14 апреля, 2018, 05:32 — ИА Регнум. Приказ о ракетном ударе по Сирии отдан Пентагону, заявил американский президент Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я приказал вооруженным силам Соединенных Штатов нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада», — объявил Трамп.

По словам американского президента, в нанесении ракетных ударов участвуют партнеры США по так называемой антитеррористической коалиции — Великобритания и Франция.

Трамп, оправдывая свой шаг, заявил, что таким образом отвечает на действие «преступления чудовища», подразумевая сирийского коллегу. Асада Трамп бездоказательно обвиняет в химической атаке на мирных жителей Думы (Восточная Гута, Сирия).

«Мы молимся, чтобы Бог принес утешение страдающим в Сирии», — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что решение о ракетном ударе по Сирии не принято.

В этот же день стало известно: Трамп настаивал на совещании при участии министра обороны США Джеймсом Мэттисом, что нужно атаковать Сирию, чтобы «было неповадно» не только Дамаску, но и Москве с Тегераном.