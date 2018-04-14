Лондон, 14 апреля, 2018, 05:19 — ИА Регнум. Безопасная доза этилового спирта для организма человека — 100 г в неделю, 14 апреля со ссылкой на ученых Кембриджского университета (Великобритания) пишет газета «Известия».

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Уточняется, что 100 г этанола эквивалентны 875 мл вина (13%), а также пяти кружкам пива (четыре процента этилового спирта).

Если указанную дозу превышать в два раза, то продолжительность жизни снижается на полгода. Если превышать в 2,5 раза — жизнь сократится на год или два года.

В опыте участвовали 600 тысяч человек, как отмечает издание, «склонных к употреблению алкоголя». Часть этой группы оказалась подвержена патологии сердечно-сосудистой системы.

Напомним, ученые Пенсильванского университета (США) пришли к выводу, со временем у людей на всей планете возникнет неприязнь к алкоголю — в результате накопленных мутаций гена ADH.

Этот ген отвечает за окисление спиртов в организме. Мутация его приводит к ускорению расщепления спирта, а это ведет к ухудшению самочувствия после приема алкоголя.

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