Мюнхен, Германия, 14 апреля, 2018, 04:56 — ИА Регнум. Не улетевшая своим рейсом пожилая гражданка России не была задержана в аэропорту Мюнхена: у нее долго проверяли документы, поэтому она и опоздала к вылету, передает Russia Today.

Константин Прозоровский. Опоздание (фрагмент). 2006

Уточняется, что по данным полиции мюнхенского аэропорта, на рейс не успела Эльмира Асланян, 76-летняя гражданка России.

«Женщина не была задержана», — пояснили в полиции.

По данным полицейских, Асланян собиралась вылететь из Германии, но к ее визе возникли вопросы во время паспортного контроля.

«Чтобы разъяснить эту ситуацию, мы проводили женщину в наш офис, нашли переводчиков и задали все вопросы, — сообщили в полиции. — На разговор нам потребовалось около получаса или часа».

В результате Асланян пропустила рейс, но ее отправят следующим самолетом. Каких-то серьезных проблем в документах женщины не нашли.

Напомним, Асланян не дали вылететь из Мюнхена, задержав в одном из терминалов аэропорта. Ее сын сказал, что у нее и у ее дочери отобрали телефоны. Женщина передвигается на инвалидном кресле.