Киев, 14 апреля, 2018, 04:11 — ИА Регнум. Украинский внешний долг на сегодняшний день «неподъемен» для экономики, заявил премьер-министр этой страны Владимир Гройсман в эфире телеканала Iнтер.

Иван Шилов ИА REGNUM Долг

«У нас очень большие внешние долги», — заявил Гройсман.

По словам чиновника, только в 2018 году придется выплатить 130 млрд гривен.

«Это неподъемная цифра», — отметил Гройсман.

Говоря о долгах, украинский премьер-министр назвал и средство выхода из положения: нужно «быстрее возобновлять рост экономики».

Также глава украинского правительства сказал, что Киев намерен возобновить кредитование у Международного валютного фонда. Переговоры с МВФ уже идут.

«Условий остается два: самое главное — создание антикоррупционного суда, а также — цена на газ», — пояснил Гройсман.

Напомним, пока МВФ отказывает Киеву в очередном транше, поскольку украинская сторона выполнила не все условия фонда — те, о которых упоминал Гройсман.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Богдан Данилишин, глава совета Национального банка Украины, заявил, что кредиты МВФ отличаются множеством плюсов, и фонда «бояться не нужно».

В качестве примера он привел Китай и Россию, которые «не боятся МВФ».