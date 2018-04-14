Вашингтон, 14 апреля, 2018, 03:51 — ИА Регнум. Более радикальные меры в отношении Сирии должны быть приняты Вашингтоном, чтобы заставить платить за «химатаку» в Думе (Восточная Гута, САР) не только Дамаск, но и его покровителей — Москву и Тегеран, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет газета The Wall Street Journal.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Как отметил источник в Белом доме, свое заявление Трамп сделал во время встречи и министром обороны Джеймсом Мэттисом. Он не доволен теми рамками, которые пока ограничивают решение американского руководства по Сирии.

«Он хочет, чтобы Мэттис слегка ослабил ограничения», — заявил источник.

По словам чиновника, Мэттис и другие военные советники возражали Трампу, опасаясь, что администрация не обладает стратегическим видением ситуации в Сирии, ведь ракетный удар может вызвать опасное столкновение с Россией и Ираном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские официальные ведомства утверждают, что уверены в виновности Дамаска относительно «химической атаки» в Думе. Так, в госдепе сказали, будто бы обладают доказательствами, но предъявить их не смогли.

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В Белом доме заявляют, что Трамп решения по Сирии не принял, поскольку пока не согласовал решение о ракетном ударе с Пентагоном.

Между тем в Средиземном море у берегов Сирии концентрируются силы американского флота. 13 апреля к 6-му флоту ВМС США присоединился эсминец USS Winston S. Churchill с ракетами Tomahawk.

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