Дамаск, 14 апреля, 2018, 03:12 — ИА Регнум. Источник химического оружия в Сирии найден при освобождении населенного пункта Афтрис (Восточная Гута, Сирия), сообщает сирийское агентство SANA.

547877 Индивидуальная защита от химического заражения

Войдя в Афтрис, военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обнаружили на оставленной боевиками территории лабораторию по производству химического оружия.

На объекте найдены не только лабораторные образцы, но и снаряды, начиненные химическим оружием, а также боеприпасы.

Уточняется, что в этой лаборатории химики синтезировали разные виды отравляющих веществ, в том числе хлорсодержащие. Также найдены все необходимое оборудование для изготовления порошков, в том числе контейнеры для смешивания соединений.

Найдено и защитное снаряжение (спецодежда), в том числе противогазы.

Напомним, 7 апреля США обвинили Дамаск в химической атаке на мирных жителей Думы (Восточная Гута, Сирия). Никаких доказательств Вашингтон не представил: поводом для обвинений стало видео, распространенное «Белыми касками», на котором изображены якобы отравленные хлором сирийцы (в основном — дети).

На основании этого Дамаск обвинили в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, подписанной Сирией. Вслед за этим обвинения прозвучали и в адрес Москвы.

Американское руководство грозит нанести по Сирии ракетные удары, якобы чтобы уничтожить «заводы по производству химического оружия». Решение пока не принято.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля официальный представитель госдепа Хезер Науэрт заявила, что у Вашингтона есть доказательства причастности сирийского руководства к отравлению сограждан хлором. Однако предъявлять их американская сторона не спешит.