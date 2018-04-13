Ереван, 14 апреля, 2018, 01:29 — ИА Регнум. Лидер оппозиционной партии «Елк» («Выход») Никол Пашинян вместе со сторонниками около пяти часов назад заблокировал движение в самом центре Ереване на площади Франции, таким образом парализовав движение между проспектом Маштоца, проспектом Баграмяна и улицей Саят-Нова, передает с места событий корреспондент ИА REGNUM. Как минимум до утра улицы останутся заблокированными. Полиция в ситуацию не вмешивается, а всего лишь распространила заявление, в котором призывает участников акции, собравшихся на площади Франции в центре Еревана, проявить уважение к правам сограждан.

Photolure Оппозиция заблокировала несколько центральных улиц Еревана

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля, на площади Свободы в Ереване прошел митинг против премьерства экс-президента Армении Сержа Саргсяна. Организаторы митинга сообщили, что акции протеста будут продолжаться круглосуточно до 17 апреля, когда в парламенте будет решаться вопрос о новом премьер-министре. В этот день сторонники инициативы «Мой шаг», возглавляемой Николом Пашиняном, собираются окружить здание парламента, а также блокировать передвижение депутатов, чтобы физически они не смогли проголосовать за кандидатуру Сержа Саргсяна.

На митинге в пятницу вечером, выступая перед тысячами граждан, Никол Пашинян, который вместе со сторонниками в последние две недели пешком обошел целый ряд городов и сел Армении в рамках кампании «Мой шаг», заявил, что они не дадут власти Сержа Саргсяна действовать: «Мы будем окружать все, что возможно окружить».

Photolure Митинг на площади Свободы в Ереване

Он также призвал все оппозиционные силы объединиться в борьбе против Сержа Саргсяна, в частности, обратившись к партиям «Просвещенная Армения» и «Республика», которые вместе с «Гражданским договором» входят в блок «Елк». Между этими тремя силами в конце марта возникли разногласия по поводу методов борьбы против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, после чего «Гражданский договор» решил в одиночку выступить с инициативой «Мой шаг».

«Я хочу с этой площадки на площади Свободы протянуть руку солидарности всем оппозиционным политическим силам Республики Армения, всем тем, кто когда-либо вел борьбу против Сержа Саргсяна и его незаконной власти. Дорогие коллеги, у нас за это время было много разногласий, мы много спорили, иногда оскорбляли друг друга, но считаю, что настало время, когда мы во имя нашего народа должны наконец объединиться на площади Свободы и все простить друг другу», — заявил Никол Пашинян, обращаясь к оппозиционным силам.

А своих сторонников Пашинян призвал остаться этой ночью на площади Свободы, а завтра выйти на улицы и окружить офис Республиканской партии, чтобы сорвать заседание совета РПА, на котором правящая партия собирается выдвинуть кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Вместе с тем, Пашинян извинился перед всеми гражданами, у которых возникнут трудности вследствие планируемых акций гражданского неповиновения, включающих в себя перекрытие дорог.

«Я хочу перед этими гражданами заранее попросить прощения за то, что мы пойдем на эти шаги. Но в основном граждане с пониманием относятся к нашим действиям. Но есть и те, кто не относятся к этому с пониманием. Я не хочу обвинять этих граждан, я к ним отношусь с таким же уважением и любовью, как и к другим. Но как так получается, что десятки лет вы терпите, как Серж Саргсян и его семья грабят Армению, но не можете потерпеть четыре дня, в течение которых, например, движение в центре Еревана будет парализовано?», — сказал он.

Оппозиция заблокировала несколько центральных улиц Еревана

Согласно новой Конституции, принятой в 2015 году, премьер-министр Армении становится должностным лицом номер один в стране. Правящая Республиканская партия Армении (РПА) планирует выдвинуть своего лидера Сержа Саргсяна в качестве кандидата на этот пост. Ряд оппозиционных партий и движений, однако, выступают против этого, указывая на обещание самого Сержа Саргсяна больше не претендовать на высший руководящий пост в стране, сделанное за год до конституционной реформы.

Оппозиция также считает годы президентства Сержа Саргсяна провальными во всех областях, указывая на рост оттока населения, тяжелое социально-экономическое положение в стране, отсутствие борьбы с коррупцией, проблемы с внешней безопасностью и так далее.

Представители РПА, между тем, не согласны с такими оценками и считают Сержа Саргсяна единственным кандидатом, достойным занять кресло премьер-министра. Они заявляют, что такое решение продиктовано государственными интересами страны.

Выборы премьер-министра в парламенте Армении состоятся 17 апреля. Как ожидается, в субботу РПА официально выдвинет Сержа Саргсяна в качестве кандидата на этот пост.