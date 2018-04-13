Вашингтон, 14 апреля, 2018, 01:56 — ИА Регнум. Группировка кораблей американских ВМС в Средиземном море пополнилась эсминцем USS Winston S. Churchill, сообщает командование 6-го флота США на своем сайте.

U.S. Navy Эсминец ВМС США Winston Churchill

«Эсминец USS Winston S. Churchill класса Arleigh Burke вошел в зону ответственности 6-го флота США 10 апреля», — говорится в сообщении.

Уточняется, что американский корабль появился в регионе для «обеспечения интересов США» в Средиземном море и для поддержки 6-го флота. Winston S. Churchill оснащен крылатыми ракетами Tomahawk.

Эсминец вышел из порта базирования после высказывания президента США Дональда Трампа о так называемой химической атаке в Думе (Восточная Гута, Сирия).

Напомним, зоной ответственности 6-го флота ВМС США является сирийское побережье в Средиземном море. В настоящее время к берегам Сирии стягивается авианосная группа ВМС США на тот случай, если американское руководство решит нанести ракетный удар.

В качестве повода Вашингтон намерен использовать обвинения Дамаска в применении химического оружия, которое якобы есть в арсенале Сирийской арабской армии (САА). Вашингтон при этом не предъявляет доказательств, но грозит Сирии ракетами.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российской источник из военно-дипломатической сферы объяснил, что выход российских кораблей из Тартуса (Сирия) не связан с опасениями по поводу предполагаемого ракетного удара США.

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