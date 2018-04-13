Москва, 14 апреля, 2018, 01:23 — ИА Регнум. Корабли ВМФ РФ не находятся в Тартусе (Сирия) постоянно, поэтому их выход из этого сирийского порта является штатным, со ссылкой на военно-дипломатический источник передает телеканал «Звезда».

NASA Тартус. Снимок из космоса

Комментируя сообщения в СМИ, будто бы Россия вывела корабли из Тартуса, опасаясь ракетного ударов США, источник пояснил, что регулярные заходы в порт нужны по следующей причине:

«Пункт МТО Тартус в Сирии используется нашим оперативным соединением ВМФ в Средиземном море только для пополнения запасов и мелких ремонтных работ».

После пополнения запасов или ремонта корабли всегда возвращаются в море для выполнения своих задач.

«В последнее время, боевые корабли и подводные лодки оперативного соединения ВМФ России осуществляют непрерывное отслеживание с близкой дистанции ударных кораблей и подводных лодок ВМС США и их союзников по НАТО в восточной части Средиземного моря», — сообщил источник.

Источник уточнил, что оперативное соединении ВМФ РФ в Сирии, в котором он служит, выполняет в том числе задачу получения «полной информацией о подводной, надводной и воздушной обстановке в восточной части Средиземного моря».

Напомним, 11 апреля портал Image Satellite International сообщил, что спутники зафиксировали выход боевых кораблей ВМФ РФ с морской базы технического обеспечения в Тартусе.

Было высказано предположение, что эти действия вызваны ожидаемым ракетным ударом США по Сирии.

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12 апреля военный эксперт ИА REGNUM Леонид Нерсисян заявил, что выход кораблей теоретически может быть связан с предполагаемым американским ракетным ударом. Если Вашингтон решится на этот шаг и Москва ответит, то это будет намного более выгодно сделать, находясь в акватории Средиземного моря, а не из Тартуса.

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