Уфа, 14 апреля, 2018, 01:00 — ИА Регнум. В Уфе в результате несчастного случая погибли четверо граждан Армении. Еще один погибший армянин был гражданином России.

Опасность

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Армении, погибли։ Петросян К. (1983 г.), Афаников М. (1962 г.), Афаников С. (1981 г.), Акопян Р. (1962 г.), Григорян Р. (1989 г., гражданин РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту обнаружения тел в колодце на территории ресторанного комплекса «Пристань» в Уфе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Как сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Башкирии, четверо были найдены погибшими, двое — госпитализированы с признаками отравления, один из них скончался по дороге в больницу.

По предварительной версии, один из рабочих ресторана днем 13 апреля 2018 года стал спускаться в колодец, чтобы включить воду, и потерял сознание. Коллеги пытались ему помочь, но также потеряли сознание.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего: устанавливаются личности погибших и пострадавшего. Назначаются судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти людей, а также иные экспертные исследования.

Тела рабочих были обнаружены днем 13 апреля. По предварительной версии, все они отравились неустановленным газом, скопившимся в колодце.

По информации телеканала «Вся Уфа», все работники были без защитных масок и соответствующего снаряжения.

Ани Петросян вместе с супругом, тремя детьми и отцом переехали в Уфу два года назад на заработки. В результате сегодняшнего ЧП женщина потеряла мужа и отца, которые работали в бригаде электриков в одну смену.

Телеканал сообщает, что по неподтвержденной информации, в числе погибших — сын владельца ресторанного комплекса.