Мюнстер, Германия, 14 апреля, 2018, 00:55 — ИА Регнум. Детали для создания взрывного устройства найдены в квартире человека, наехавшего на летнее кафе в городе Мюнстере (Северный Рейн-Вестфалия, Германия), пишет журнал Der Spiegel.

U.S. Marine Corps Фрагмент взрывного устройства

Уточняется, что бомбы как таковой нет, а детали сами по себе не опасны. По оценке местной полиции, мужчина не смог бы быстро изготовить бомбу из того, что есть.

Напомним, инцидент в Мюнстере произошел 7 апреля: на посетителей летнего кафе наехал автомобиль, направленный, как выяснилось, человеком с психическими отклонениями. После этого мужчина совершил суицид.

В результате наезда погибли два человека и 20 — пострадали, причем шестеро находятся в тяжелом состоянии.

В этот же день министр внутренних дел федеральной региона Херберт Ройль заявил, что случившееся — не теракт:

«Пока нет данных, которые говорили бы о том, что имел место исламистский мотив».

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по поводу случившегося германскому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Германии Ангеле Меркель.

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